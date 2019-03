USA: premier accord amiable pour Purdue Pharma, lié à la crise des opiacés (médias)

La société pharmaceutique Purdue Pharma, attaquée en justice à cause de son anti-douleur OxyContin, principal accusé dans la crise des opiacés aux Etats-Unis, a conclu un accord à l'amiable avec un Etat américain pour plusieurs centaines de millions de dollars, selon plusieurs médias américains.

Le bureau du procureur général de l'Oklahoma Mike Hunter, qui a assigné en justice en 2017 les laboratoires Purdue Pharma, Johnson and Johnson et Teva pour marketing trompeur, a indiqué avoir prévu une conférence de presse mardi après-midi sur un accord à l'amiable, sans autre détail.

Selon le Washington Post, l'accord prévoit le paiement par Purdue et par la famille Sackler de 270 millions de dollars, destinés à financer un nouveau centre de recherche sur les dépendances et la douleur rattaché à l'université publique de cet Etat du sud des Etats-Unis.

C'est le premier accord conclu en la matière par Purdue Pharma, société non cotée basée dans le Connecticut (nord-est) qui a fait la fortune de la famille Sackler et qui est confrontée à une avalanche de plaintes émanant notamment d'Etats et de municipalités.

L'OxyContin --anti-douleur de la famille des opiacés comme le fentanyl et l'héroïne, extrêmement addictifs-- est en première ligne des médicaments accusés d'avoir contribué à une très forte augmentation des overdoses mortelles aux Etats-Unis, après leur sur-prescription par des médecins encouragés par les laboratoires.

La crise des opiacés a été qualifiée fin 2017 d'"urgence de santé publique" par le président Donald Trump.

Selon les derniers chiffres des Centres pour la prévention des maladies (CDC), un record de 47.600 personnes ont succombé à une overdose aux opiacés en 2017 aux Etats-Unis.

Dans des métropoles comme New York, les opiacés font désormais davantage de victimes qu'accidents de la route et homicides réunis, indiquaient début 2018 les autorités sanitaires de la ville.

La famille Sackler, dont le nom orne de multiples musées aux Etats-Unis et en Europe du fait de leur mécénat, a été la cible d'intenses campagnes de dénigrement pour son implication dans Purdue Pharma, racheté en 1952 par trois frères Sackler.

Huit de ses membres ayant siégé au conseil d'administration du groupe ont été mis en cause dans une plainte déposée par l'Etat du Massachusetts (nord-est).

L'annonce d'un accord à l'amiable intervient alors que la Cour suprême de l'Oklahoma vient de rejeter un appel des trois laboratoires à reporter un procès dont le début est prévu en mai.

La direction de Purdue a récemment reconnu envisager de demander la protection de la loi sur les faillites face au nombre importants de plaintes: au moins 1.600 au niveau fédéral, et des centaines au niveau des Etats.