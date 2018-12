USA: SpaceX expédie du ravitaillement vers la Station internationale

(Belga) La fusée Falcon 9 de SpaceX a décollé mercredi de Cap Canaveral, en Floride, transportant à son bord du ravitaillement pour la Station spatiale internationale ainsi que du matériel pour des expériences scientifiques.

"Nous avons eu un super décollage", a relevé John Insprucker, commentateur de SpaceX alors que la fusée s'élevait dans le ciel ensoleillé de la Floride à 13H16 locales (19H16 HB). Elle transporte une cargaison de 2.500 kilos. Il s'agit de la seizième mission de SpaceX pour le compte de la Nasa dans le cadre d'un contrat de long terme pour ravitailler l'avant-poste orbital. En revanche, la société n'est pas parvenue à faire se poser sur le sol le premier étage de la fusée. Son patron Elon Musk a expliqué peu après sur son compte Twitter que la pompe hydraulique d'un des ailerons en titane du lanceur était tombée en panne. Le premier étage s'est par conséquent retrouvé dans l'océan, non loin du littoral. "Il ne semble pas être endommagé et il transmet des données. Un navire de récupération est en route", a poursuivi le milliardaire, expliquant que SpaceX pourrait peut-être l'utiliser pour une mission en interne. SpaceX récupère parfois le premier étage de sa fusée et le réutilise pour des missions commerciales ultérieures, une technique qui permet de réduire les coûts. La fusée devait à l'origine décoller mardi mais la découverte au dernier moment que des barres alimentaires devant nourrir les souris d'une expérience scientifique étaient moisies avait repoussé son envol à mercredi. Les 40 souris vont permettre une expérience sur les effets de la microgravité sur le vieillissement. La capsule Dragon utilisée mercredi pour acheminer cette cargaison avait déjà été utilisée une fois auparavant, pour une mission en février 2017. Elle devrait rallier l'ISS samedi matin. (Belga)