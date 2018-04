USA: un adolescent meurt coincé dans un minivan Honda

(Belga) Un adolescent américain de 16 ans est mort piégé dans une Honda Odyssey, dont des modèles plus récents font l'objet d'un rappel pour un problème de siège, a indiqué jeudi la police.

Mardi dernier, Kyle Plush, élève d'un lycée de l'Ohio (nord-est) est mort après avoir appelé le numéro d'urgence 911 et signalé qu'il était coincé à l'intérieur de sa voiture dans le parking de son école, a indiqué la police locale lors d'un point presse. L'adolescent essayait de récupérer son matériel de tennis dans son minivan, une Honda Odyssey année 2004 (BIEN 2004), quand le siège de la seconde rangée s'est déplacé et l'a coincé. Il a été retrouvé plusieurs heures après son appel au secours par un membre de sa famille, la police n'ayant pas réussi à le localiser. Les premiers éléments de l'enquête suggèrent une mort par asphyxie par compression de la poitrine, selon la police. Cette mort accidentelle intervient quelques cinq mois après que Honda eut décidé de rappeler 800.000 minivans en Amérique du nord (Etats-Unis, Canada et Mexique), produits entre 2011 et 2017. En cause: le groupe a constaté que les sièges de la deuxième rangée pouvaient se déplacer vers l'avant si leur position était modifiée. A l'époque, Honda avait été informé de 46 cas de blessures légères liés à ce genre d'incident, qui toutefois, affirmait-il, ne survenait pas si les sièges étaient "correctement fixés". Les Honda Odyssey produites en 2004, comme celle dans laquelle l'adolescent a trouvé la mort, ne figuraient pas parmi les modèles rappelés. "Nos pensées vont vers la famille de la victime en ce moment difficile. Honda n'a pas d'information spécifique sur la base de laquelle il est possible de déterminer ce qui s'est passé", a déclaré le groupe dans un courriel transmis à l'AFP. "Nous pouvons (toutefois) confirmer qu'il n'y avait aucun problème de siège affectant les Honda Odyssey produits en 2004", a-t-il ajouté. (Belga)