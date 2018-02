Un chassé-croisé des stations de ski dense et pollué

Le trafic a été dense en Rhône-Alpes samedi pour le chassé-croisé des vacanciers dans les stations de ski des Alpes, ce qui n'a pas arrangé la qualité de l'air, selon l'organisme de surveillance, qui a déclenché la vigilance orange sur Rhône-Alpes.

Samedi, jour de rotation des locations, était classé "noir" en Rhône-Alpes et orange au niveau national.

Les difficultés de circulation ont pu être intenses sur les principaux axes conduisant aux stations de sport d’hiver (A6, A40, A43, N85 et N90).

En fin d'après-midi ne subsistait qu'une poignée de difficultés et notamment sur la N90 entre Albertville et Bourg-Saint-Maurice, dans la montée vers les stations de la vallée de la Tarentaise. Pour l'accès à Tignes, les équipements neige étaient d'ailleurs recommandés pour la dernière portion.

Bison Futé relevait également un bouchon avant d'arriver à Grenoble, et plus au Nord sur l'A40 au niveau de Bourg-en-Bresse en direction des stations du Mont-Blanc.

Dans le sens des retours, à noter des blocages au niveau de Beaune sur l'A6.

Et l'intense circulation de la journée a conduit à une importante dégradation de la qualité de l'air, jugée "mauvaise" par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes dans les bassins lyonnais et grenoblois et dans la vallée de la Maurienne. La météo calme n'a pas non plus permis une dispersion des particules fines.

Dimanche, "une amélioration est attendue sur l'ensemble de la région, elle sera plus nette sur les plaines où un flux de nord s'installe" que sur les Alpes, selon l'organisme de surveillance de la qualité de l'air.

Dans les Hautes-Alpes, un phénomène de "retour d'Est" a amené de la neige dans les parties frontalières avec l'Italie. Les équipement étaient obligatoires pour passer le col du Lautaret où le vent pousse la neige sur la route.

Dans le reste du pays, le trafic a aussi pu être dense en raison de la diversité géographique des académies en congés.

Toutes les zones scolaires se croisent sur les routes ce week-end. Les vacances débutent pour les écoliers de la zone B (Amiens, Lille, Nice, Reims, Caen, etc.), alors qu'elles s'achèveront pour ceux de la zone A (Bordeaux, Dijon, Lyon, Limoges). La zone C (Paris, Montpellier, Toulouse) entamera, elle, sa seconde semaine de congés scolaires.