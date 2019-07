Vague de chaleur - Les trains Thalys ne rouleront à nouveau normalement qu'à partir de ce week-end

(Belga) Les trains Thalys ne rouleront à nouveau normalement qu'à partir de ce week-end, a indiqué le porte-parole de l'entreprise vendredi à Belga.

"Le trafic a été perturbé ces deux derniers jours en raison des conditions météorologiques exceptionnelles", a déclaré Mattias Baertsoen du service presse. "Jeudi, un problème de caténaire et une réduction permanente de la vitesse à 80 km/h sur le réseau belge ont entraîné de nombreux retards et la panne de certains trains. Afin de ne pas surcharger les trains dans ces circonstances exceptionnelles, Thalys a été contraint d'arrêter temporairement la vente de tickets sur toutes les lignes." "Vendredi, la situation se normalise progressivement sur le réseau, mais il reste encore des perturbations importantes à prévoir", poursuit le porte-parole. "C'est pourquoi nous continuons à demander aux voyageurs de reporter leur voyage dans la mesure du possible." Afin de connaître les conditions de trafic en temps réel, Thalys redirige ses clients vers le site Thalys.com et l'application Thalys.