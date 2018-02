Vague de froid: le VAB s'attend à davantage de pannes de voiture

(Belga) L'assistance dépannage flamande, VAB, s'attend à recevoir le double d'appels lundi par rapport à un début de semaine habituel, en raison de la vague de froid qui s'abat sur la Belgique, prévient-il dimanche. Du personnel supplémentaire a été prévu ainsi qu'un stock de batteries plus important.

Quatre problèmes de démarrage dus au froid sur cinq sont causés par la batterie, signale le VAB. Avec ce temps glacé, la batterie fonctionne moins bien et beaucoup d'automobilistes risquent de ne pas réussir à démarrer le matin, après des températures nocturnes négatives. Surtout après un week-end étant donné que beaucoup de voitures sont restées à l'arrêt. Pour éviter tout problème, le VAB recommande, lors du démarrage, d'éteindre tous les appareils inutiles tels que le GPS, le chauffage... et d'allumer les phares seulement une fois le véhicule démarré. L'organisation de mobilité déconseille vivement d'utiliser les câbles de démarrage qui, mal utilisés, peuvent "gravement endommager les systèmes électroniques sensibles des voitures modernes. Il vaut mieux demander de l'aide à un professionnel". En novembre dernier, l'assistant dépannage francophone Touring mettait déjà en garde les automobilistes en cas de gel, soulignant que, selon ses chiffres, un automobiliste sur deux tombe en panne durant l'hiver et un sur 10 a un accident. Il recommande de bien préparer sa voiture pour l'hiver et de garder un manteau épais ou une couverture dans le véhicule, au cas où une panne survient. (Belga)