Vendanges au paradis pour des vins singuliers en Afrique du Sud

Entre ciel et terre: c'est le nom en afrikaans de cette vallée nichée entre montagnes arides et fraîcheur de l'océan, où des pionniers produisent des vins différents, inspirés de cette nature généreuse.

Ils ne cherchent pas à imiter les grands frères européens, référence omniprésente, un peu écrasante. Mais à présenter des vins à l'identité fermement sud-africaine, qui racontent leur lieu de naissance au bout du monde, avec ce qu'ils portent d'héritage des premières plantations des huguenots.

"Nous ne sommes ni du Nouveau monde ni de l'Ancien", résume Emul Ross, maître de chai de 35 ans, aux côtés de son patron Anthony Hamilton Russell qui a racheté 52 ha à sa propre famille au début des années 1990. Le domaine produit un rouge et un blanc, issus de cépages bourguignons (centre-Est de la France).

Les sols contiennent de forts pourcentages d'argile, comme ceux de Côte de Nuits, un vignoble de Bourgogne, "et lors de dégustations à l'aveugle, il arrive qu'on nous confonde". En dépit d'un climat maritime bien différent.

Au bout de ses vignes, quelques fynbos, broussaille typique, puis une falaise et l'Atlantique, tout près de sa jonction avec l'Océan Indien.

"C'est un climatiseur gratuit, le vent souffle en permanence", explique Anthony Hamilton Russell. "L'air est d'une propreté rare. J'aime me dire qu'il n'y a rien entre nous et l'Antarctique", à des milliers de km.

Au milieu de vignes de raisin chardonnay, au vert doré, des dizaines d'ouvriers en bleu de travail avancent, coupant les grappes, tendant leurs caisses pleines vers le tracteur, des herbes folles entre les pieds.

"Pas d'herbicides. Une terre nue est une terre morte", opine l'élégant patron de 58 ans, coiffé d'un chapeau à grands rebords crème à la Indiana Jones, ruban en crocodile.

- Gymnaste contre sumo -

Les vendanges sont tardives en ce début d'automne austral. L'opportunité de reprendre son souffle à l'issue d'une terrible année marquée par le coronavirus et les interdictions d'alcool imposées pour désengorger les services d'urgences du pays.

Les vignerons de Hemel en Aarde, englobés dans l'appellation Walker Bay, ont moins souffert que d'autres. Grâce à leur réputation de qualité, désormais établie à l'étranger, et leurs volumes plus modestes que ceux des domaines traditionnels.

Le "succès fulgurant" de leurs vins "frais, fins, moins sur l'exubérance et la puissance" que leurs concurrents grand public, s'explique par leur choix de respecter l'environnement et limiter les additifs, clé pour "rendre l'éclat du terroir", explique Pascaline Lepeltier, sommelière française installée à New York.

Chris Alheit, facétieux vigneron de 39 ans, en T-shirt et bermuda sombre, rencontré au petit matin, est une autre gloire locale. Lui aussi évoque "un ADN sud-africain, une identité liée au Cap". "Nous n'essayons pas de copier un vin français", sourit-il, glissant quelques mots dans cette langue, glanés lors de vendanges sur le Vieux Continent.

Ses chenins ciselés - cépage blanc caractéristique des vins de Loire (Ouest de la France) -, sont d'une grande pureté. Sa cuvée Cartology, demandée à l'export, se boit comme une évidence.

A 18H00, le ciel rosit. Chris apporte des caisses aux vendangeurs. Pour les charger, pleines, dans son camion réfrigéré. Les oiseaux pépient, apportant une légèreté joyeuse au bruit répétitif des sécateurs.

"Le gros sprint des vendanges est passé", dit-il. "Jusqu'ici j'ai surtout récolté de l'acidité vive. Maintenant il me faut un peu de +sex appeal+, quelques courbes voluptueuses" grâce à des raisins légèrement plus mûrs.

Le chenin exprime une vaste palette, du très sec au tropical. "Je veux du fruit mais pas une bombe d'ananas", résume dans un éclat de rire le vigneron énergique à la blondeur enfantine.

Chez lui pas d'irrigation, pas de chimie, pas de triche. Son vin est "nature" même s'il rechigne à cette classification, comme toutes les autres.

"Pour qu'un vin accroche ton imagination, il doit être pur. Dès que tu soupçonnes une malhonnêteté, tu décroches", dit-il, toujours à la recherche de justesse, d'équilibre - "c'est subjectif" -, de l'expression d'un lieu.

Son ambition, apparemment modeste, est ultra-exigeante. Il veut de la puissance aussi, mais en dentelle, "celle du gymnaste, pas celle du sumo".