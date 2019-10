Vendée: 300 personnes manifestent contre la fermeture de l'usine Michelin

Quelque 300 personnes ont manifesté jeudi à La Roche-sur-Yon (Vendée) pour dénoncer la fermeture de l'usine Michelin, annoncée le 10 octobre, où travaillent 619 personnes, a contasté une journaliste de l'AFP.

Ce rassemblement, à l'appel de la CGT, a réuni 300 personnes selon la police et entre 350 et 400 personnes, d'après le syndicat.

"La misère, c'est pas une fatalité", a lancé Denis Plard, représentant CGT d'une autre usine Michelin, venu soutenir ses collègues de la Roche-sur-Yon en ce jour de grève.

"Le plus choquant, c'est que Michelin n'est pas une entreprise en difficulté", a-t-il ajouté, demandant que les salariés puissent "bénéficier de deux ans de maintien de salaires" pour se former et retrouver un autre emploi. La fermeture de l'usine est prévue en 2020.

Au total, 3,1% des effectifs présents sur l'ensemble des sites Michelin en France étaient en grève jeudi, selon la direction.

Après l'annonce de la fermeture de l'usine, les salariés vendéens ont décidé d'entrer en négociation avec la direction et une première réunion a eu lieu mardi au siège du fabricant de pneus, à Clermont-Ferrand.

"Il y a plus de 300 jeunes dans la boîte, donc 300 jeunes sur le marché de l'emploi vendéen, ça ne va pas être facile" pour retrouver du travail, s'est inquiété Thomas, 24 ans, présent dans le cortège.