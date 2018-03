Venezuela: l'inflation annualisée s'envole à 6.147%

(Belga) L'inflation annualisée au Venezuela s'est envolée à 6.147% en février, selon un rapport diffusé lundi par le Parlement, seule institution contrôlée par l'opposition dans ce pays en crise.

Le Parlement relève une hausse des prix de 80% en février, de 231,6% en cumulé entre décembre et février. "L'hyper-inflation accélère. 80% en février et 6.147,1% en annualisée. Voilà la destruction des salaires, des retraites et de l'épargne", a écrit sur Twitter le député d'opposition José Guerra, président de la commission des Finances du Parlement. Le Venezuela, pays pétrolier en plein naufrage économique, jongle entre les pénuries d'aliments et l'hyper-inflation, attendue à 13.000% en 2018 par le FMI. Le président socialiste Nicolas Maduro attribue cela à la "guerre économique" menée par le camp adverse et les Etats-Unis pour précipiter sa chute. Le chef de l'Etat, qui cherche à se faire réélire jusqu'en 2025 lors de la présidentielle anticipée du 20 mai, a annoncé début mars une hausse de 64% du revenu minimum. (Belga)