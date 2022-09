Venezuela: la foudre déclenche un incendie dans une raffinerie

La foudre a provoqué lundi un incendie de grande ampleur dans une raffinerie de l'est du Venezuela, sans faire de victime, ont annoncé les autorités selon qui le sinistre est désormais sous contrôle.

"Un éclair est tombé sur un bassin de traitement des eaux de la raffinerie", située au bord de la mer à Puerto La Cruz, dans l'Etat d'Anzoategui, a déclaré à la télévision le ministre du Pétrole Tareck El Aissami. "Comme il y a des résidus d'hydrocarbures dans ce bassin, un incendie s'est déclenché", a-t-il expliqué.

Selon M. El Aissami, l'incendie a été important mais n'a pas affecté les installations de raffinage, qui ont été évacuées.

Selon un journaliste de l'AFP sur place, une énorme colonne de fumée s'élevait dans le ciel et les habitants des zones résidentielles voisines cherchaient à se mettre à l'abri.

Sur Twitter, le vice-ministre chargé de la Protection civile, Carlos Pérez Ampueda, a affirmé que 95% de l'incendie était maîtrisé.

La même raffinerie, qui appartient à la compagnie publique PDVSA et peut traiter jusqu'à 190.000 barils par jour, avait déjà été affectée samedi par un incendie dû à une fuite de combustible. Le sinistre n'avait là non plus pas fait de victimes.

Le Venezuela, qui dispose des plus grandes réserves de pétroles prouvées au monde, produit environ 700.000 barils par jour actuellement, contre 3,2 millions en 2008. Les sanctions internationales, ainsi que des années de désinvestissement et de manque d'entretien, expliquent ce niveau historiquement bas.