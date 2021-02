Venezuela: près de 3.000% d'inflation en 2020

(Belga) L'inflation s'est élevée à 2.959,8% en 2020 au Venezuela, selon des chiffres publiés jeudi par sa Banque centrale (BCV).

Le taux avancé par la BCV, loyale au gouvernement de Nicolas Maduro, est en dessous des estimations du précédent Parlement élu en 2015 et dominé par l'opposition, qui divulguait depuis 2017 son propre indice de l'inflation. En décembre 2020, ce Parlement a annoncé un taux de 3.045,92% entre janvier et novembre. Selon la BCV, la variation des prix a été de +46,6% en janvier, en baisse par rapport à décembre (+77,5%). La Banque centrale a l'habitude de publier ses chiffres d'indicateurs économiques avec du retard, et parfois n'en divulgue aucun pendant des mois. Les derniers chiffres actualisés faisaient état d'une inflation cumulée entre janvier et septembre de 844,1%. Le Venezuela, embourbé dans la pire crise de son histoire moderne et traversant sa septième année consécutive de récession, a clôturé l'année 2019 avec une inflation de 9.585,5% selon l'institution. En parallèle, la valeur de la monnaie locale - le bolivar - a chuté, scénario dans lequel le dollar a gagné du terrain dans le pays pétrolier, qui subit la plus forte inflation du monde. (Belga)