Veviba - La N-VA souhaite une enquête approfondie après les révélations sur un abattoir flamand

(Belga) La N-VA exige une "enquête judiciaire approfondie" suite à la révélation qu'un abattoir flamand a également envoyé de la viande périmée au Kosovo. "On en sait encore peu en ce qui concerne l'entreprise: erreur humaine ou fraude, cela doit faire l'objet d'une enquête approfondie", ont réagi samedi soir dans un communiqué commun les députés Yoleen Van Camp et Renate Hufkens.

Les élus, siégeant au sein de la commission Santé publique à la Chambre, s'interrogent aussi sur l'action de l'AFSCA dans cette nouvelle affaire. L'agence doit "prendre son rôle au sérieux", ses contrôles doivent être "plus proactifs, rapides et plus décisifs", affirment-ils. Il y a "un besoin urgent d'une meilleure communication entre les différentes autorités impliquées, mais aussi envers le consommateur", poursuivent les députés nationalistes. Ils plaident pour une régionalisation des services d'inspection. "La Flandre a déjà prouvé qu'elle faisait du bon travail en matière de contrôle du bien-être animal", insistent Yoleen Van Camp et Renate Hufkens. (Belga)