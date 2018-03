Veviba - Un abattoir flamand a aussi envoyé de la viande périmée au Kosovo

(Belga) Outre Veviba, un autre abattoir belge a envoyé de la viande périmée à un grossiste du Kosovo, rapporte samedi la RTBF. Il s'agit de l'entreprise flamande Vanlommel, spécialisée dans la viande de veau.

En août 2017, une cargaison de 20 tonnes de viande étiquetée au nom de cet abattoir a été saisie par les autorités kosovares au poste frontière de Vermice, selon la RTBF. Il s'agissait de veau congelé. "A nouveau la viande provenait de Belgique, à nouveau nous avons averti l'Afsca et à nouveau nous avons détruit toute la cargaison de viande et nous n'avons pas permis qu'elle se trouve en contact avec les consommateurs kosovars", a expliqué au média belge le porte-parole de l'agence kosovare en charge de la sécurité de la chaîne alimentaire. Le grossiste kosovar en cause est EURO IDA, le même que pour le scandale Veviba. Le directeur commercial de l'abattoir Vanlommel plaide l'erreur humaine, toujours d'après la RTBF. (Belga)