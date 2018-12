Vigilance rouge: vols annulés, transports et trains interrompus en Haute-Corse

Plusieurs rotations aériennes ont été annulées et les transports en commun interrompus dimanche en Haute-Corse, après le placement de l'île de Beauté en vigilance rouge pour vent violent.

Les équipements sportifs ont été fermés et les compétitions sportives reportées. Par ailleurs "le service de collecte des déchets n’est pas assuré", a indiqué la préfecture dans un communiqué.

Plusieurs rotations aériennes ont été annulées sur Calvi et Bastia. En Corse du Sud, Air Corsica a également annoncé l'annulation des vols vers et en provenance de l'aéroport de Figari. Les Chemins de fer de la Corse ont quant à eux annoncé que le trafic ferroviaire était "interrompu jusqu'à nouvel ordre".

Le ministère de l'Intérieur a activé son compte Ministère de l'Intérieur - Alerte et diffusé sur les réseaux sociaux un message d'alerte : "Il s'agit d'une tempête exceptionnelle. Les habitants doivent rester chez eux et être extrêmement prudents", dit le message sur Twitter.

La préfecture de Corse et Corse du Sud a interdit l’organisation de manifestations culturelles et sportives sur l’ensemble du département, l’ouverture des parcs d’attractions, de loisirs, marchés de noël et foires ainsi que les activités de pleine nature. Le marché de Noël d'Ajaccio ou encore la Foire de la châtaigne à Bocognano, événement qui draine chaque année des milliers de visiteurs, ont d'ores et déjà été annulés.

"Les établissements recevant du public, en particulier les centres commerciaux, doivent être fermés, sauf les établissements nécessaires pour assurer la continuité d'activité et la sécurité des services publics comme les établissements de santé, les gares et aéroports", a précisé la préfecture de Corse.

Il a également été demandé aux maires de procéder "sans délai" à l'activation de leurs plans communaux de sauvegarde et aux particuliers "de rester chez eux et de ne ne pas se déplacer sauf en cas de nécessité absolue".

Météo-France a placé dimanche la Corse en vigilance rouge en prévision d'un "vent violent" lors d'une "tempête exceptionnelle", durant laquelle il sera fortement déconseillé d'être dehors.

"Le vent d'ouest à sud-ouest est déjà assez fort, on a relevé des rafales de l'ordre de 150/160km/h sur le Cap Corse et même 166km/h vers Luri, 138 km/h à L'île-Rousse", a indiqué la préfecture de Haute-Corse en tout début de matinée.

Météo-France prévoit dans la journée "des rafales généralisées et fréquentes de l'ordre de 130 à 150 km/h, localement un peu plus", avec des pointes jusqu'à 210 km/h "sur le Cap Corse et environs".