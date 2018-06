Virgil Abloh pour Louis Vuitton homme: la diversité à l'honneur, Kanye West en pleurs

C'est en pleurs, tombant dans les bras de son ami et "mentor" Kanye West, que l'Américain Virgil Abloh a conclu jeudi à Paris son premier défilé pour Louis Vuitton homme, une ode à la diversité avec des mannequins de toutes origines.

Un parterre de stars a assisté au show dans les jardins du Palais Royal: Rihanna, le rappeur ASAP Rocky, mais aussi Kim Kardashian -- qui n'avait pas été vue en public à Paris depuis son braquage lors de la Fashion week d'octobre 2016 -- et son mari Kanye West, auprès de qui Virgil Abloh a longtemps travaillé comme conseiller artistique.

C'est d'ailleurs vers Kanye West, qu'il appelle son "mentor"', que Virgil Abloh s'est dirigé à la fin du défilé, en venant saluer son public. Les deux hommes se sont étreints longuement, en pleurs tous les deux.

Sur le podium aux couleurs de l'arc-en-ciel, les premières silhouettes sont entièrement blanches, et portées par des mannequins noirs. La couleur arrive progressivement sur ces tenues monochromes: elle est d'abord sourde et douce, taupe ou vert amande.

Des effets tie & dye arrivent par touche, avant que la couleur n'explose avec du turquoise, du rouge, du jaune fluo, de l'aluminium et quelques imprimés fleuris. Une palette "kaléidoscopique" inspirée par l'univers du Magicien d'Oz.

Le style hip-hop et streetwear qui caractérise le créateur est bien là: pantalons cargo larges, t-shirts transparents portés avec des chaînes autour du cou, parkas XXL, sneakers... Mais le logo se fait étonnamment discret, pour un styliste qui s'est fait connaître avec une marque (Off-White) à l'identité visuelle très forte.

Le monogramme n'apparaît qu'ici et là, notamment en série de motifs en relief, ton sur ton, sur un costume ou des sacs.

- Les hommes aux champs -

"Rebellez-vous contre le formel et le guindé", exhorte dans un petit lexique Virgil Abloh qui, au lieu du cursus classique d'une école de mode, a suivi une formation d'ingénieur et d'architecte. "Vous aussi, vous pouvez le faire", a posté sur Instagram cet "accro" aux réseaux sociaux, à l'adresse de sa cohorte de fans millennials.

Ce créateur américain né de parents ghanéens, l'un des rares Noirs à la direction artistique d'une maison de luxe, a aussi publié une carte du monde indiquant les lieux de naissance des mannequins, ainsi que ceux de leurs parents. Une diversité "essentielle" au show, que Virgil Abloh relie "à l'ADN voyageur" du malletier.

Les bagages sont centraux dans la collection: grandes valises blanches en cuir de taurillon, ornées de chaînes, sacs transparents et iridescents... Vêtements et sacs parfois ne font plus qu'un: des harnais et des gilets zippés sans manches à poches volumineuses se portent au-dessus de chemises.

L'heure était aussi au confort du côté de la griffe parisienne AMI, dont le créateur, Alexandre Mattiussi, avait reconstitué un champ de blé pour son défilé. Le bruit d'un train se fait entendre au loin, avant que ne retentissent une série d'instruments, annoncés par une voix féminine: ukulélé, tuba, trompette...

Des hommes en chaussettes et sandales, coiffés de chapeaux de randonnée, descendent d'un sentier qui serpente à travers ce champ, vêtus de bermudas à double épaisseur, de pantalons sept-huitièmes, de trenchs légers comme des toiles de parachutes.