Virgin Galactic prépare un nouveau vol d'essai, plus près de la frontière de l'espace

Virgin Galactic pourrait réaliser un nouveau vol d'essai dès jeudi du vaisseau qui emmènera un jour des touristes à la frontière de l'espace, la société spatiale américaine de Richard Branson espérant être la première à commercialiser ces voyages spatiaux.

Virgin Galactic a annoncé mercredi que le quatrième vol d'essai "propulsé" de l'appareil, baptisé VSS Unity, pourrait avoir lieu à partir de jeudi, selon la météo.

Les vols partent depuis le "spatioport" du Mojave, en Californie. Le vaisseau ne décolle pas depuis la Terre mais est emporté en altitude par un avion porteur, qui le largue à environ 15 km d'altitude. Puis les deux pilotes de VSS Unity allument leur moteur fusée en direction du ciel pour passer la frontière de l'espace, fixée par convention à 100 km d'altitude.

En juillet, après avoir allumé sa fusée pendant 42 secondes, VSS Unity a atteint 52 km, dans la partie de l'atmosphère appelée mésosphère, au-delà de la stratosphère, les avions de ligne volant à environ 10 km d'altitude. Sa vitesse a dépassé Mach 2, soit 2.469 km/h.

"Le but de ce vol est de voler plus haut et plus vite que les précédents", a annoncé Virgin Galactic.

"Si tout se passe comme prévu, nos pilotes feront l'expérience d'une période étendue de microgravité pendant que VSS Unity file vers l'apogée", poursuit la société.

Une autre société américaine, plus discrète que Virgin, est sur les rangs pour devenir la première à envoyer des passagers dans l'espace: Blue Origin, fondée par le milliardaire Jeff Bezos, patron d'Amazon. Mais cette dernière a choisi de le faire avec une petite fusée.

La date du premier vol commercial de Virgin a été maintes fois repoussée, en particulier à cause de l'accident qui a coûté la vie à un copilote lors d'un vol d'essai en 2014, et a retardé le projet de plusieurs années.

Mais Richard Branson a rappelé sur CNN en novembre dernier qu'il espérait voir ses pilotes atteindre l'espace "avant Noël". Plus de 600 clients ont déjà payé leur place à 250.000 dollars depuis des années.