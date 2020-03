Virus: le papier toilette rationné dans des supermarchés australiens

La chaîne numéro un des supermarchés en Australie a décidé mercredi de rationner ses ventes de papier toilette après des ruptures de stocks dues à la crainte du nouveau coronavirus.

Dans de nombreux pays du monde, les consommateurs se sont rués sur ce produit, anticipant d'éventuelles perturbations de l'approvisionnement.

Woolworths a déclaré que la limitation à quatre paquets de papier hygiénique par personne s'appliquerait "pour garantir qu'un plus grand nombre de clients ait accès aux produits".

"Cela aidera à consolider les niveaux de stock pendant que les fournisseurs augmentent la production locale et les livraisons pour répondre à une demande plus élevée que d'habitude", a déclaré la société dans un communiqué.

Certains produits ont fait l'objet de razzias ces derniers jours dans les supermarchés australiens. Sur les réseaux sociaux, des images montrent des étagères vidées de produits tels que papier toilette, pâtes et boîtes de conserve.

Il y a eu également des pénuries de masques et gels hydroalcooliques, liées aux peurs déclenchées par l'épidémie de Covid-19. Celle-ci touche plus de 92.723 cas, pour 3.155 décès, dans 78 pays et territoires dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 17h00 GMT.

L'Australie a recensé 41 cas confirmés, pour un décès, celui d'un ancien passager du paquebot "Diamond Princess".

"Je peux comprendre pourquoi les gens peuvent être inquiets, et vont dans les supermarchés et font ce genre de choses. Mais à mon avis ce n'est pas nécessaire", a déclaré le Premier ministre Scott Morrison, mercredi sur 2GB Radio.

Le dirigeant conservateur a par ailleurs indiqué qu'il avait parlé avec les deux plus grandes chaînes de supermarchés, Woolworths et Coles, au sujet des mesures à prendre face à des achats dictés par la panique.