Visite d'État au Canada - Callebaut lance une plateforme d'apprentissage en ligne pour chocolatiers

(Belga) Barry Callebaut, le groupe suisse aux racines belges et françaises, actif dans le chocolat, va lancer une plateforme d'apprentissage en ligne destinée aux professionnels du secteur. L'entreprise l'a annoncé jeudi, à Montréal, dans le cadre d'un évènement consacré à l'alimentaire belge, en marge de la visite d'Etat menée actuellement par le couple royal au Canada.

Barry Callebaut possède à Montréal un de ses 20 centres mondiaux de formation. La reine Mathilde et plusieurs ministres y ont mené la visite de rigueur, autour d'un produit phare de l'exportation belge. L'occasion pour le groupe de présenter sa "Chocolate Academy". Via internet, et à l'aide de vidéos, elle doit permettre aux chefs et chocolatiers d'acquérir de nouvelles compétences dans le travail du chocolat. "Nous allons développer les 20 centres physiques existants, avec un 21e centre, digital", précise Frederic Janssens, responsable à l'international de la marque Callebaut. "Annuellement, nous formons environ 40.000 personnes actuellement, dans les 20 centres". La plateforme devrait être lancée à la mi-juin. Le secteur alimentaire belge exporte chaque année environ 8 millions de kilos de chocolat vers le Canada, selon la Fevia. Le CETA doit encore renforcer cette filière, selon le ministre-président flamand Geert Bourgeois, qui souligne que certains produits deviendront moins chers à l'international: "pour le chocolat blanc et les pralines blanches, la taxe de 9,5% va par exemple disparaitre. Pour les tablettes et les pralines de chocolat au lait ou fondant, la taxe baissera de 6,5% à 0." Barry Callebaut, qui fournit du chocolat au secteur alimentaire, est né en 1996, de la fusion du Belge Callebaut et du Français Cacao Barry. Le siège du groupe est installé à Zurich. Des sites de production sont installés notamment à Wieze, en Flandre orientale, et à Hal, dans l'ancienne fabrique Côte d'Or. (Belga)