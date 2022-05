Visite surprise d'Elizabeth II pour inaugurer une ligne de métro portant son nom

(Belga) Elizabeth II a effectué mardi une visite surprise à l'inauguration d'une ligne de métro londonienne portant son nom, multipliant les apparitions publiques ces derniers jours, à l'approche des célébrations de ses 70 ans de règne, malgré ses difficultés à se déplacer.

Vêtue d'un ensemble jaune, chapeau assorti, la reine âgée de 96 ans est apparue souriante, une canne à la main, aux côtés de son plus jeune fils, Edward, lors de cette visite à la station de métro Paddington, dans l'Ouest de Londres. L'inauguration de l'Elizabeth line, nouvelle ligne de métro qui reliera les périphéries Est et Ouest de la capitale à partir du 24 mai, est le premier déplacement officiel de la reine hors de la région de Windsor, où elle vit, depuis la messe en mémoire à son défunt époux le prince Philip à l'abbaye de Westminster fin mars. Présent, le Premier ministre Boris Johnson s'est dit "incroyablement touché" de sa présence. Depuis qu'elle a connu des problèmes de santé à l'automne, qui ont entraîné une nuit d'hospitalisation consécutive à des examens dont la nature n'a jamais été précisée, les apparitions publiques de la monarque sont rares. Elle devait mardi être représentée par Edward et sa présence est un "heureux développement", a salué un porte-parole du palais de Buckingham. (Belga)