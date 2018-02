VLM Airlines cherche de nouveaux avions pour ses activités à Brussels Airport

(Belga) VLM Airlines Brussels, l'entité gérant les activités bruxelloises de la compagnie aérienne, cherche de nouveaux avions pour sa base à Brussels Airport. Les deux Airbus A320 qu'elle utilise pour le moment retourneront en effet d'ici quelques semaines dans le giron de Thomas Cook Airlines Group, ont confirmé les deux parties mercredi.

Les appareils en question provenaient de l'ancienne compagnie belge Thomas Cook Airlines Belgium, dont une grande partie des activités ont été reprises par Brussels Airlines. Le personnel au sol à Zaventem (une quarantaine de travailleurs), les deux avions et la licence de vol étaient, eux, tombés dans l'escarcelle de SHS Aviation, le holding au-dessus de VLM Airlines. La semaine passée, on avait appris qu'un investisseur néerlandais, encore inconnu, reprenait les activités bruxelloises de la compagnie, qui ont dès lors été scindées des activités anversoises. La première tâche de cette personne sera donc de trouver de nouveaux avions. Les deux A320 doivent retourner dans le giron de Thomas Cook Airlines Group, confirme-t-on chez Thomas Cook mercredi. Si la compagnie aérienne belge n'existe plus, le groupe en possède encore plusieurs dans d'autres pays. De son côté, VLM est en pleine recherche de nouveaux appareils, y indique-t-on. Tandis que le personnel se montre inquiet, d'après des sources syndicales, lui qui a changé deux fois de propriétaire en moins d'un an. A Bruxelles, VLM Airlines effectue principalement des vols charters ou en leasing avec des A320. A terme, la compagnie aérienne ambitionne de lancer des liaisons long courrier entre l'Europe et l'Asie avec des Airbus A330.