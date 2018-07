Vol MH370: colère de proches de victimes après un rapport jugé décevant

(Belga) Un rapport d'enquête publié lundi en Malaisie sur la disparition inexpliquée en 2014 de l'avion de Malaysian Airlines (vol MH370) avec 239 personnes à bord n'apporte aucune nouvelle information, ont critiqué des familles de victimes en colère.

Des proches de disparus espéraient que ce rapport officiel leur apporte des informations leur permettant de faire leur deuil plus de quatre ans après le plus grand mystère de l'aviation civile moderne. Mais lors d'une réunion au ministère malaisien des Transports, au cours de laquelle le document a été présenté aux proches avant sa publication officielle, certains ont critiqué ce rapport technique à leurs yeux. L'équipe d'enquêteurs est "incapable de déterminer la véritable cause de la disparition du MH370", conclut ce rapport de 400 pages. Le Boeing 777 s'est volatilisé le 8 mars 2014, peu après son décollage de Kuala Lumpur à destination de Pékin. Aucune trace de l'avion n'a été trouvée dans la zone de recherches de 120.000 km2 explorée dans le sud de l'océan Indien au large de l'Australie, sur la base d'analyses satellite de la trajectoire possible de l'appareil après qu'il a dévié de sa route théorique. (Belga)