Vol Southwest: le fabricant du moteur appelle à des inspections rapides

(Belga) La société franco-américaine CFM a appelé vendredi à accélérer les inspections de ses moteurs CFM56-7B équipant les Boeing 737, suite à l'accident du vol New York-Dallas qui a fait un mort mardi.

La société, entreprise commune au français Safran et à l'américain General Electric, "recommande sous 20 jours des inspections par ultra-sons des lames de ventilateur des moteurs CFM56-7B ayant effectué plus de 30.000 cycles" depuis leur mise en service, soit environ 680 moteurs à inspecter d'ici 20 jours, a-t-elle expliqué dans un communiqué. Chaque inspection prend environ quatre heures, a-t-elle ajouté, en soulignant néanmoins que 150 des 680 moteurs concernés avaient déjà été inspectés. Un cycle correspond à un vol complet (démarrage du moteur/décollage/atterrissage et arrêt complet), a-t-elle précisé. CFM recommande également l'inspection "d'ici la fin août" des lames de ventilateur ayant "plus de 20.000 cycles", soit environ 2.500 moteurs supplémentaires, a-t-elle ajouté. Passée la première inspection, recommandée dès que 20.000 cycles ont été atteints, le fabriquant recommande de faire ré-inspecter les moteurs tous les 3.000 cycles, soit environ tous les deux ans, précise-t-elle. Les moteurs CFM56-7B sont utilisés par quelque 60 compagnies aériennes, a ajouté CFM, qui souligne avoir mobilisé 500 techniciens pour "minimiser les perturbations" générées par ces inspections supplémentaires. Ces recommandations interviennent trois jours après qu'un vol de la compagnie Southwest avec 149 personnes à bord a vu une partie de son moteur CFM56 se détacher en vol, brisant un hublot et blessant mortellement une passagère. Le Boeing 737, qui devait relier New York à Dallas, a dû faire un atterrissage d'urgence à l'aéroport de Philadelphie. La passagère décédée, une mère de famille de 43 ans, a été partiellement happée à l'extérieur de l'appareil pendant le vol. Les premiers éléments de l'enquête ont montré qu'une lame du ventilateur du moteur s'était détachée, entraînant du même coup le détachement d'une partie du carénage, dont les éclats seraient venus briser le hublot. Le régulateur aérien américain, la FAA, a indiqué mercredi soir qu'il publierait "sous deux semaines" une directive contraignante pour accélérer les inspections de moteurs de type CFM56-7B. Selon le Wall Street Journal, la FAA pourrait publier une directive contraignante dès ce vendredi. (Belga)