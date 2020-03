Voo lève aussi les limites de ses forfaits

(Belga) Voo a décidé de lever les limites de ses forfaits pour permettre à ses clients de rester connectés et de télétravailler dans les meilleures conditions dans ce contexte d'épidémie de coronavirus, indique mardi l'entreprise télécom. La mesure entre en vigueur à partir de ce mardi et se prolongera jusqu'au 31 mars inclus.

Voo prévoit un volume de téléchargement illimité pour ses clients Internet fixe, rajoute jusqu'à 20GB de data au-delà des forfaits actuels et permet également des appels illimités en téléphonie fixe et mobile nationale. Les mêmes mesures d'accompagnement sont mises en place pour les clients VOObusiness. L'entreprise a par ailleurs ouvert l'accès aux chaînes Be tv jusqu'au 6 avril inclus pour les clients TV Interactive. La semaine dernière, Proximus, Telenet, Scarlet et Orange Belgium avaient également annoncé des gestes commerciaux en faveur de leurs clients. Les chiffres du trafic internet ont presque doublé chez tous les grands opérateurs du pays. Face aux mesures de confinement, le nombre d'appels et la consommation d'internet fixe ont fortement augmenté durant la journée de lundi. (Belga)