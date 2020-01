Walibi est à la recherche de 600 collaborateurs pour sa prochaine saison

(Belga) Le parc d'attractions Walibi (Wavre) annonce ce mardi être à la recherche de 600 collaborateurs, saisonniers et étudiants pour travailler dans le parc à partir du mois d'avril jusqu'au mois de novembre 2020. Plusieurs profils sont recherchés, notamment des opérateurs d'attraction, des agents d'accueil, des cuisiniers, des agents de propreté, des secouristes... La sélection ne se fait pas uniquement sur base d'un CV mais aussi d'une vidéo via webcam. Les saisonniers sélectionnés bénéficieront d'une semaine de formation, débouchant sur un diplôme certifiant d'agent en tourisme.

Tous ceux qui sont intéressés par ces emplois d'étudiants et de saisonniers à Walibi sont invités à postuler en ligne sur le site du parc d'attraction (www.walibi.be) en cliquant sur l'onglet "Job". Les candidatures peuvent être adressées aux responsables jusqu'au 9 février, et les séances de recrutement seront organisées du 27 janvier au 14 février 2020. Le système de réponses aux questions via webcam est mis sur pied depuis deux ans. Il consiste à expliquer en vidéo les raisons pour lesquelles le candidat estime correspondre au poste à pourvoir. "Grâce aux vidéos qui nous parviennent, nous voyons directement de quelle façon les postulants s'expriment, leur potentiel de sympathie et leur degré de motivation", indique la directrice RH de Walibi, Audrey Florquin. Walibi mise sur sur la satisfaction des visiteurs et est dès lors à la recherche de candidats dynamiques, souriants et motivés, fournissant un accueil irréprochable à ceux qui fréquenteront le parc d'attractions en 2020. En ce qui concerne la formation d'une semaine proposée par Walibi, elle est organisée en collaboration avec le Forem. Au terme de celle-ci, un diplôme certifiant d'agent en tourisme sera délivré, et pourra dès lors servir pour la suite de la carrière des candidats. (Belga)