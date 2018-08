Wall Street, aidée par Apple, ouvre en hausse

Wall Street montait légèrement à l'ouverture mercredi, les résultats d'Apple et un rapport encourageant sur l'emploi l'emportant sur la menace d'un regain de tensions commerciales et la prudence, avant une décision de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Vers 14H15 GMT, l'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, gagnait 0,14% à 25.449,69 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'appréciait de 0,65% à 7.721,32 points.

L'indice élargi S&P 500 montait de 0,21% à 2.822,22 points.

La Bourse de New York avait déjà terminé dans le vert mardi, soutenue dans son rebond après plusieurs séances difficiles par l'espoir d'un apaisement des tensions entre Washington et Pékin et des comptes d'entreprises bien accueillis: le Dow Jones avait gagné 0,43% et le Nasdaq 0,55%.

"Le secteur technologique est dopé par les chiffres trimestriels meilleurs que prévu d'Apple", ont souligné les analystes de Wells Fargo.

Le géant informatique grimpait de 4,67% après des résultats marqués notamment par une nette hausse du prix de vente de ses iPhone, se rapprochant ainsi du seuil symbolique des 1.000 milliards de capitalisation boursière.

Autre signal encourageant pour le marché: le secteur privé aux Etats-Unis a de nouveau montré son dynamisme en juillet en créant de nombreux emplois, selon l'enquête mensuelle d'ADP publiée deux jours avant le rapport officiel sur l'emploi.

D'autres indicateurs étaient plus mitigés: les dépenses de construction aux Etats-Unis ont reculé en juin à la surprise des analystes tandis que le rythme de progression de l'activité dans le secteur manufacturier a ralenti plus que prévu en juillet.

- Dette à 10 ans -

"Cependant les marchés semblent opter pour la prudence avant la publication (en cours de séance) d'une décision de la Fed et face à des informations de presse sur le fait que les Etats-Unis envisagent d'augmenter les taxes à l'importation sur les produits chinois, ce qui remet sur le devant de la scène la problématique des conflits commerciaux", ont ajouté les analystes de Wells Fargo.

La Fed devrait laisser ses taux directeurs inchangés à l'issue d'une réunion de politique monétaire. "Il est cependant possible qu'il y ait des discussions animées sur le moment où la Fed devra ralentir la remontée de ses taux et sur son approche de la gestion de son bilan d'actifs", a estimé Patrick O'Hare de Briefing.

Le marché obligataire se tendait: le rendement sur la dette américaine à dix ans remontait pour la première fois depuis mi-juin au-dessus de la barre des 3% et évoluait à 3,001% contre 2,960 mardi à la clôture, et celui à 30 ans à 3,128%, contre 3,082% la veille.

Quant aux relations entre Pékin et Washington, le président américain Donald Trump envisage désormais selon le Washington Post une taxe de 25% sur 200 milliards de biens chinois importés, contre 10% évoqués jusque-là.

Parmi les autres valeurs du jour, le groupe agro-alimentaire Campbell Soup montait de 1,22%. Selon le Wall Street Journal, la société d'investissement activiste Third Point a engagé plus de 300 millions de dollars dans l'entreprise.

La plateforme radio Pandora bondissait de 21,96% après avoir fait part de résultats supérieurs aux attentes.

L'opérateur de téléphonie mobile Sprint (+0,92%), en cours de fusion avec T-Mobile US, a aussi dépassé les attentes à la faveur notamment d'une augmentation plus importante que prévu du nombre d'abonnés.

Après la clôture ce sera au tour du constructeur de voitures électriques Tesla (+0,96%) de dévoiler ses chiffres.