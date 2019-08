Wall Street, chahutée par la relance du conflit commercial, ouvre en baisse

La Bourse de New York reculait à l'ouverture vendredi, lestée par la relance du conflit commercial entre Washington et Pékin et les interrogations sur la trajectoire de la politique monétaire américaine.

Vers 14H10 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, perdait 0,82%, à 26.365,00 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, reculait de 1,37%, à 7.999,65 points, et l'indice élargi S&P 500 de 0,89%, à 2.927,35 points.

Wall Street avait déjà terminé nettement dans le rouge jeudi, les indices s'affaissant soudainement après l'annonce, inattendue, par le président américain, Donald Trump, de nouvelles sanctions commerciales contre la Chine: le Dow Jones avait reculé de 1,05% et le Nasdaq de 0,79%.

"Juste quand on pensait que le marché allait nous laisser passer un week-end d'été tranquille avec l'importante réunion de la Banque centrale américaine (Fed) dans le rétroviseur et avec le ralentissement progressif de la saison des résultats, on a été frappé par un tweet qui a fait le tour du monde", remarque Art Hogan, de National Holdings.

Sur des marchés à peine remis des décisions et commentaires de la Fed, pas assez accommodants à leurs yeux, Donald Trump a en effet mis le feu aux poudres en déclarant que son administration allait étendre les droits de douane supplémentaires à toutes les importations en provenance de Chine. Pékin a rapidement menacé de prendre des mesures de représailles.

La déflagration a non seulement touché Wall Street jeudi mais aussi les marchés asiatiques et européens vendredi.

Avant les tweets présidentiels, le marché relevait que si les négociations traînaient un peu en longueur, "au moins les deux parties étaient revenues à la table des négociations" et que la menace de tarifs douaniers supplémentaires était suspendue, souligne M. Hogan.

"Cette trêve fragile est maintenant derrière nous et on est entré dans une nouvelle phase de la guerre commerciale", ajoute-t-il.

Les observateurs craignent surtout que les nouvelles taxes ne touchent directement le portefeuille des Américains et affectent sensiblement l'économie de la première puissance économique mondiale.

- Salaires en hausse -

Cette nouvelle donne rebat aussi les cartes en ce qui concerne les futures décisions de la Fed, qui pourrait du coup être amenée à agir plus vivement que prévu pour soutenir la croissance.

Les investisseurs surveillaient à cet égard la publication vendredi du rapport mensuel sur le marché du travail aux Etats-Unis, qui a montré que le taux de chômage était resté stable en juillet à 3,7% et que les créations d'emplois avaient diminué un peu moins que prévu par les analystes.

Le salaire horaire moyen a, lui, augmenté de 3,2% sur un an, ce qui a permis de soutenir la consommation des ménages.

"Dans son ensemble, c'est un bon rapport, ce qui signifie qu'il n'apporte pas suffisamment de mauvaises nouvelles pour convaincre la Fed de baisser à nouveau ses taux en septembre", a estimé Patrick O'Hare, de Briefing.

Mais comme en même temps les tensions commerciales se sont avivées, il est devenu encore plus compliqué d'anticiper ce que pourrait faire l'institution le mois prochain, ajoute-t-il.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur la dette à 10 ans continuait de reculer et évoluait à 1,8608%, contre 1,8935% mercredi à la clôture.

Parmi les résultats du jour, la major pétrolière Chevron a fait part d'une performance en demi-teinte au deuxième trimestre, avec un bénéfice en nette hausse, à 4,3 milliards de dollar, mais un chiffre d'affaires en repli de 8%. Son titre reculait de 1,62%.

Sa concurrente ExxonMobil a, elle, dépassé les attentes malgré un repli du bénéfice net de 21% et un chiffre d'affaires en baisse de 6%. Son titre perdait 0,95%.

La société de paiements Square chutait de 15,70% après des résultats et prévisions décevants.