Wall Street débute la séance en hausse

La Bourse de New York a débuté la séance en hausse mardi, rebondissant avec entrain à la faveur d'un regain de vigueur du secteur technologique: le Dow Jones progressait de 0,45% et le Nasdaq de 0,75%.

Victimes de la chute de quelques stars de la technologie et de la crainte de tensions commerciales entre les Etats-Unis et ses grands partenaires, les indices de Wall Street avaient terminé en net repli lundi, le Dow Jones (-1,90%), le Nasdaq (-2,74%) et le S&P 500 (-2,23%) clôturant tous les trois sous leur niveau de début d'année.