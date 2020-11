Wall Street démarre en baisse, inquiète de l'impact du Covid-19 sur l'économie

Wall Street a démarré en légère baisse jeudi, inquiète de l'impact sur l'économie de la propagation du coronavirus déjà visible dans les indicateurs ressortis mitigés.

A 14H40 GMT, l'indice vedette Dow Jones perdait 0,32% à 29.344,82 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, baissait de 0,14% à 11.784,77 points et l'indice élargi S&P 500 cédait 0,35% à 3.555,30 points.

La Bourse de New York avait terminé nettement dans le rouge la veille, ébranlée par l'annonce de la fermeture des écoles à New York à cause de la résurgence de l'épidémie de Covid-19. Le Dow Jones avait reculé de 1,16%, le Nasdaq de 0,82% et le S&P 500 de 1,16% également.

"Le réservoir d'essence qui alimente le moteur de la reprise est bien bas en ce moment", a commenté Patrick O'Hare, de Briefing.com, comparant le marché à un véhicule qui "désormais obéit aux limitations de vitesse et conduit avec prudence comme s'il était en zone scolaire".

Wall Street avait crevé des records en début de semaine, optimiste sur la venue de vaccins.

Mais jeudi, le département du travail a indiqué que les inscriptions au chômage sont reparties en forte hausse la semaine passée aux Etats-Unis, alors que plusieurs Etats et villes du pays ont imposé de nouvelles restrictions face à la flambée des cas de Covid-19.

Quelque 742.000 personnes se sont inscrites au chômage entre le 8 et le 14 novembre contre 711.000 ayant au chômage la semaine passée.

Par ailleurs, dans la région très industrielle de Philadelphie, l'activité manufacturière a ralenti le pas même si elle reste encore positive. L'indicateur d'activité mesuré par la Banque centrale américaine (Fed) perd 6 points pour tomber à 26,3. Les analystes s'attendaient toutefois à pire.

En début de matinée, les onze secteurs du S&P 500 étaient dans le rouge, des banques (-0,47%) aux services de santé (-0,43%) en passant par les technologies de l'information (-0,47%).

La chaîne de grands magasins Macy's perdait plus de 4% après l'annonce de faibles résultats au 3e trimestre, pourtant meilleurs que prévu.

Sur le marché obligataire, le taux sur les bons du Trésor américain à 10 ans reculait, signe de l'intérêt des investisseurs pour un actif réputé pour la sûreté de ses rendements. Il s'établissait à 0,8521% contre 0,8701%.