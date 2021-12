Wall Street démarre fort pour la deuxième séance d'affilée

La façade du New York Stock ExchangeSPENCER PLATT

La Bourse de New York poursuivait sur sa lancée mardi, après sa forte séance de la veille, moins inquiète sur la dangerosité du variant Omicron.

Vers 15H10 GMT, l'indice Dow Jones avançait de 1,38%, le Nasdaq bondissait de 2,59% et le S&P 500 grimpait de 1,88%.

Lundi, le Dow Jones avait affiché une de ses meilleures séances de l'année gagnant 1,87% à 35.227,03 points, après les frayeurs de la semaine précédente avec l'apparition d'Omicron.

Le Nasdaq avait avancé de 0,93% à 15.225,15 points et l'indice élargi S&P 500 avait grimpé de 1,17% à 4.591,67 points.

"Nous avons beaucoup appris au cours de cette pandémie", estimait Art Hogan de National Securites soulignant que "l'impact de chaque vague de cas de Covid et de chaque nouveau variant était inférieur au précédent".

"Notre système de santé a produit des vaccins et des thérapies à une vitesse vertigineuse et continuera probablement de s'améliorer dans les semaines et les mois à venir", a ajouté l'analyste traduisant l'optimisme de nombreux opérateurs.

Pour les analystes de Schwab, les marchés étaient "soutenus par des données préliminaires positives suggérant que le variant Omicron n'est peut-être pas aussi grave que les précédents, mais l'efficacité des vaccins et des traitements existants est toujours incertaine".

La volatilité du marché reflétait aussi "les signaux du président de la Fed Jerome Powell indiquant que la Banque centrale va adopter un rythme plus agressif de diminution du soutien monétaire qui ouvrira la porte à une éventuelle hausse des taux plus tôt en 2022", indiquait pour sa part Patrick O'Hare.

Les taux sur les bons du Trésor à 10 ans restaient soutenus à 1,44% contre 1,43% la veille.

Au rang des indicateurs, le déficit commercial américain s'est réduit en octobre à la faveur d'un rebond des exportations.

Poids lourds du Nasdaq, Apple (+3% à 170 dollars) et Tesla (+3,80% à 1.046 dollars) tiraient par le haut l'indice où se concentrent les valeurs technologiques.

Le fabricant de semi-conducteurs Intel bondissait de 5,74% à 53,92 dollars. Le groupe a annoncé qu'il comptait faire entrer à Wall Street, à la mi-2022, sa filiale israélienne Mobileye spécialisée dans les technologies de conduite autonome.

American Airlines gagnait 2,43%. Son patron, Doug Parker, un vétéran de l'industrie aéronautique, cède sa place à son lieutenant après avoir dirigé la compagnie américaine pendant cinq ans.

Montrant le regain de confiance des investisseurs dans l'activité économique et les déplacements malgré la menace du variant Omicron, les titres des compagnies aériennes dans leur ensemble continuaient de s'élever (Delta +2%, United Airlines +1,95%).

Les actions de la chaîne de pièces détachées pour automobile, Autozone, grimpaient (+2,26% à 1.922 dollars) après avoir affiché des résultats mirobolants avec un chiffre d'affaires en hausse de 13,6% au premier trimestre de son exercice, largement au-dessus des attentes.

Autozone a profité de la tendance des automobilistes à entretenir et réparer leurs voitures alors que le marché automobile neuf et d'occasion est embouteillé et onéreux.