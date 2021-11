Wall Street démarre poussivement au lendemain de records

Un opérateur au New York Stock ExchangeSPENCER PLATT

La Bourse de New York démarrait de façon poussive mardi après les records de la veille, et avant une décision mercredi de la Banque centrale américaine (Fed).

A 14H30 GMT, le Dow Jones, dans le rouge en début de séance, grappillait 0,04%. Le Nasdaq avançait de 0,17% et le S&P 500 de 0,26%.

Lundi, l'indice Dow Jones, qui avait franchi la barre des 36.000 points en début de séance, avait terminé en hausse de 0,26% à 35.913,84 points, un nouveau record.

Le Nasdaq à forte concentration technologique avait avancé de 0,63% à 15.595,92 points, un nouveau sommet, comme pour le S&P 500 qui avait gagné 0,18% à 4.613,67 points.

"Il y a beaucoup de nouvelles à digérer ce matin entre celles venant des Banques centrales et celles des résultats d'entreprises, sans compter le sort des projets de loi sur les investissements dans les infrastructures", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.com.

"Les investisseurs sont en mode réflexion, ce qui explique peut-être le début mitigé de la séance", a-t-il ajouté, soulignant que les indices étaient plutôt orientés à la hausse.

Les investisseurs vont y voir plus clair sur le front monétaire quand la Fed rendra sa décision mercredi sur l'organisation de la diminution des achats d'actifs, considérée comme acquise.

Une décision qui a été précédée mardi par celle de la Banque centrale d'Australie, et sera suivie par l'annonce jeudi de celle du Royaume-Uni, relevaient les analystes de Schwab.

La Réserve fédérale américaine devrait annoncer la réduction du soutien qu'elle apporte aux marchés depuis le début de la pandémie alors que l'inflation s'annonce plus tenace que prévu. Objectif: ramener l'enveloppe de 120 milliards de dollars par mois injectés actuellement dans le système financier, à zéro d'ici le milieu de 2022.

La Fed publiera un communiqué mercredi à 14H00 locales, puis son président Jerome Powell tiendra une conférence de presse.

- Tesla dégonfle -

Au rang des actions, Tesla se faisait des frayeurs après un tweet de son bouillant patron Elon Musk, prévenant que l'énorme commande de 100.000 de ses véhicules électriques, annoncée le 25 octobre par Hertz, n'était pas encore finalisée.

Répondant à un tweet affichant un graphique de progression phénoménale de l'action de Tesla lundi, qui a atteint un sommet historique de 1.208 dollars, M. Musk a indiqué que "si cela se base sur Hertz, je tiens à souligner qu'aucun contrat n'a été signé pour le moment."

Le titre, qui perdait plus de 4% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de Wall Street, ne lâchait plus que 1% vers 14H30 GMT. Il souffrait aussi d'un rappel de 12.000 Tesla aux Etats-Unis en raison d'un problème du logiciel de communication.

Parmi les gagnants de la reprise, Avis bondissait de plus de 50% à 262 dollars après des résultats impressionnants au troisième trimestre avec un doublement de son chiffre d'affaires sur un an, dépassant largement les attentes et reflétant la renaissance des loueurs de voitures après la pandémie.

Les vêtements de sport et de confort UnderArmour grimpaient aussi de 17,13% à 22,29 dollars du fait de ventes en hausse de 25%.

Pfizer gagnait 2,40% à 44,67 dollars après avoir encore revu à la hausse mardi ses prévisions de ventes annuelles pour son vaccin anti-Covid, dopées par les recommandations d'une troisième dose dans certains pays et les autorisations attendues pour les enfants.

Le laboratoire prévoit désormais d'écouler en 2021 pour 36 milliards de dollars, ou 2,3 milliards de doses, du produit qu'elle a développé en partenariat avec la biotech allemande BioNTech et qu'elle vend sous le nom de Comirnaty.

La plateforme d'éducation californienne Chegg connaissait une descente aux enfers avec une chute de 44% à 35 dollars, alors que l'industrie de l'éducation connaît un ralentissement, a dit le patron de la société, dont les inscriptions à ses services ont ralenti.