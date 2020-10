Wall Street en hausse après le bond du PIB américain

Une passante devant le New York Stock Exchange (NYSE) à Manhattan (New York), le 5 octobre 2020Angela Weiss

Wall Street évoluait en hausse jeudi après le retour à la croissance aux Etats-Unis grâce au bond historique du Produit intérieur brut au troisième trimestre.

Après avoir ouvert dans le rouge, le Dow Jones Industrial Average prenait 0,12% à 26.552,17 points vers 14H05 GMT.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, montait plus franchement de 1,09% à 11.124,77 points et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,56% à 3.289,22 points.

Les grands indices new-yorkais s'acheminaient néanmoins vers leur pire semaine depuis le mois de mars.

La Bourse de New York a accusé mercredi sa plus forte chute depuis juin, minée par l'impact probable sur l'économie de la deuxième vague de Covid-19 et des nouvelles mesures de confinement annoncées en Europe: le Dow Jones était tombé de 3,43% et le Nasdaq de 3,73%.

Le PIB américain a grimpé de 33,1% en rythme annualisé entre juillet et septembre, selon une estimation préliminaire du département du Commerce publiée jeudi.

Pour Patrick O'Hare de Briefing, ce rapport sur le PIB n'a toutefois pas provoqué de véritable électrochoc à la Bourse new-yorkaise, car les investisseurs avaient anticipé une forte hausse et ils continuent de s'attendre à des turbulences dans les prochains mois.

"Il n'y a pas de plan de relance aux Etats-Unis, il y a l'incertitude liée à l'élection présidentielle (américaine, ndlr), il y a une flambée des cas de contamination au coronavirus et de nouveaux efforts par des autorités de limiter la propagation via des mesures de confinement ou de fermetures ciblées", énumère l'expert.

"La vie ne va pas redevenir +normale+, même si un vaccin est approuvé en janvier, avant la fin de l'année prochaine ou peut-être même en 2022", poursuit-il.

Avant les résultats trimestriels d'Alphabet (maison mère de Google), Amazon, Apple et Facebook, qui seront dévoilés après la clôture de Wall Street jeudi, les grandes valeurs technologiques montaient.

Cette salve de résultats "est l'équivalent d'un danger puissance quatre pour Wall Street et chacun d'entre eux pourrait avoir une influence sur le marché entre jeudi soir et vendredi en raison des gigantesques capitalisations boursières de ces groupes", note JJ Kinahan de TD Ameritrade.

Parmi les valeurs du jour, Moderna montait de 2,34%. La biotech américaine a indiqué avoir reçu au troisième trimestre 1,1 milliard de dollars de dépôts pour son vaccin contre le Covid-19, encore en phase d'essai clinique mais dont elle "prépare activement" le lancement.

L'action du fabricant de semi-conducteurs Inphi (+23,39%) s'envolait après l'annonce de son rachat par son rival Marvell Techology (-6,51%).