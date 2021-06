Wall Street en nette hausse après l'emploi américain, en progrès mais sans surchauffe

La statue "Fearless Girl" face au New York Stock Exchange (NYSE) à Wall Street, le 23 mars 2021Angela Weiss

La Bourse de New York évoluait en nette hausse vendredi après des chiffres de l'emploi américain en progrès mais qui ne montrent pas de surchauffe de l'économie.

Vers 14H30 GMT, l'indice Dow Jones des valeurs vedettes avançait de 0,33% et le S&P 500 de 0,60%. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, grimpait de 1,15%.

La veille, l'indice Dow Jones avait lâché 0,07% à 34.577,04 points. Le S&P 500 avait abandonné 0,36% à 4.192,85 points. Le Nasdaq avait reculé de 1,03% à 13.614,51 points, sa plus forte chute en trois semaines.

L'économie américaine a créé 559.000 emplois en mai, deux fois plus qu'en avril, signe que la reprise s'accélère, mais bien en deçà des prévisions qui étaient de 720.000, montrant que le marché du travail est toujours loin de son niveau d'avant la pandémie.

Le taux de chômage a reculé à 5,8% contre 6,1% le mois d'avant.

"Au moins, le mois de mai est une amélioration par rapport aux 278.000 créations d'emplois en avril, mais, avec un niveau d'emplois toujours inférieur de 7,6 millions à son pic d'avant la pandémie, il faudrait plus de 12 mois à ce rythme pour éradiquer complètement le déficit", notait Paul Ashworth de Capital Economics.

L'économiste soulignait qu'à cette cadence "il faudra un certain temps avant que les +progrès substantiels+ réclamés par la Fed ne soient atteints" et que la Banque centrale considère qu'il est nécessaire de durcir sa politique monétaire.

Les investisseurs y trouvaient un certain réconfort dans le sens où le besoin de réduire les achats d'actifs de la Fed "pourrait être retardé", a indiqué JJ Kinahan de TD Ameritrade à l'AFP.

Ce rythme moins fort qu'attendu des créations d'emplois "ne change pas l'ensemble de la situation mais le calendrier" d'un resserrement de la politique monétaire "peut ne pas être aussi rapide qu'on le pensait".

En outre, a ajouté M. Kinahan, "les pressions inflationnistes semblent s'être allégées un peu, au moins à court terme" alors que la hausse des prix des matières premières s'est assagie.

Les rendements sur les bons du Trésor à 10 ans se sont immédiatement repliés après la publication des chiffres du département américain du Travail, tombant à 1,57% alors qu'ils étaient à 1,63% juste avant l'annonce.

Le dollar, qui s'était renforcé la veille par rapport à l'euro, s'est aussi immédiatement replié (-0,37%) à 1,2171 dollar pour un euro.

Le secteur des technologies de l'information (+1,61%) et celui des services de communication (+1,07%), très représentés au sein de l'indice Nasdaq, et très sensibles aux craintes d'inflation et de perspectives d'un durcissement de la politique monétaire, rebondissaient nettement.