Wall Street en ordre dispersé, Amazon bondit après ses résultats

Des traders à la bourse de New York, le 25 avril 2018Bryan R. Smith

Wall Street évoluait en ordre dispersé après une ouverture en hausse vendredi, des résultats mitigés d'entreprises pesant diversement sur la tendance malgré une envolée du cours du géant Amazon au plus haut niveau de son histoire.

Vers 14H15 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average perdait 0,07% à 24.306,27 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, gagnait 0,42% à 7.148,55 points.

L'indice élargi S&P 500 avançait de 0,18% à 2.671,86 points.

La place financière new-yorkaise avait terminé nettement dans le vert jeudi, profitant d'une très forte progression des cours de Facebook, Chipotle et AMD après l'annonce de leurs résultats trimestriels et d'un répit sur le front des taux d'emprunt: le Dow Jones avait pris 0,99% et le Nasdaq 1,64%.

"Les actions sont pour la majeure partie en hausse et profitent d'une flopée de résultats d'entreprises solides avec en vedette Amazon et les membres du Dow Jones Microsoft et Intel", ont observé les analystes de Charles Schwab.

Le géant américain Amazon prenait 5,25% à 1.597,60 dollars après avoir atteint plus tôt en séance le plus haut de son histoire à 1.638,10 dollars, Microsoft gagnait 1,42%, Intel prenait 1,99%, et Mattel 8,08% après l'annonce de leurs résultats.

A l'inverse, le Dow Jones souffrait du fort recul d'ExxonMobil (-3,54%).

Dans le même temps, Starbucks (-0,98%) et Colgate (-0,15%) reculaient également après avoir dévoilé leurs données trimestrielles.

- Tempêtes -

La croissance de l'économie américaine s'est quant à elle affichée au premier trimestre à un niveau plus élevé que ne le prévoyaient les analystes, à 2,3% en rythme annuel contre 2,1% attendu.

Même si c'est inférieur à la progression du dernier trimestre de 2017 (2,9%), il s'agit du meilleur trimestre hivernal depuis deux ans.

La croissance du premier trimestre "aurait sans doute été plus proche de 2,9% sans l'effet +gueule de bois+ connu après la hausse des dépenses automobiles et immobilières du quatrième trimestre liées aux tempêtes" qui ont frappé les Etats-Unis au second semestre, à indiqué Chris Low de FTN Financial.

La journée à Wall Street devait être marquée par les introductions en Bourse des groupes Docusign (DOCU) sur le Nasdaq et de Smartsheet (SMAR) sur le New York Stock Exchange.

Les taux d'intérêt poursuivaient de leur côté leur détente, offrant un répit aux investisseurs sur le marché des actions: le rendement des bons du Trésor à 10 ans reculait à 2,968% contre 2,981% jeudi soir, et celui à 30 ans baissait à 3,138% contre 3,164% la veille.

Parmi les autres valeurs du jour le voyagiste en ligne américain Expedia (+8,46% à 115,35 dollars) a annoncé jeudi une perte nette pour le 1er trimestre mais son chiffre d'affaires a dépassé les attentes.

La major pétrolière Chevron a pris 1,03% à 125,50 dollars après l'annonce d'une amélioration de ses résultats trimestriels, en raison du rebond des prix du brut. Le groupe est parvenu à augmenter nettement sa production d'hydrocarbures.

La société Square, spécialisée dans le paiement électronique, prenait 2,20% à 47,77 dollars après avoir annoncé le rachat de Weebly, une plate-forme de création de sites web, pour 365 millions de dollars.