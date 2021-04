Wall Street évolue en ordre dispersé après des records

Le New York Stock Exchange (NYSE) à Wall Street (New York), le 23 mars 2021Angela Weiss

La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé peu après l'ouverture mardi à la suite de records atteints la veille grâce aux bons chiffres de l'emploi américain.

A 14H00 GMT, le Dow Jones reculait de 0,05% et le Nasdaq, qui avait démarré dans le rouge, augmentait de 0,19%. Le S&P 500 était à l'équilibre (-0,01%).

Lundi, porté par les fortes créations d'emplois en mars aux Etats-Unis, l'indice Dow Jones avait gagné 1,13% à 33.527,19 points, un nouveau record. Le S&P 500 avait atteint un record également à 4.077,91 points, en hausse de 1,44%. Le Nasdaq, à forte concentration technologique, avait avancé de 1,67% à 13.705,59 points.

"Le marché est un peu mou en début de séance dans la foulée de la forte progression d'hier qui a marqué de nouveaux records pour le Dow et le S&P 500, avec la participation des actions de croissance, notamment le secteur des technologies de l'information, qui ont stimulé le Nasdaq", ont indiqué les analystes de Schwab.

"On assiste à des prises de profits et à une rotation alors que les titres bancaires et technologiques sont à la baisse", a relevé Peter Cardillo de Spartan Capital Securities.

Le débat lancé par la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen sur une réforme des impôts sur les sociétés, pour les augmenter aux Etats-Unis tout en prônant l'établissement d'un taux d'imposition minimum unique à l'échelle mondiale, expliquait aussi "un peu" le recul du marché, a par ailleurs indiqué l'analyste.

La journée était par ailleurs marquée par les nouvelles prévisions de croissance publiées par le Fonds Monétaire International (FMI) qui mise sur un retour plus fort que prévu de l'expansion mondiale, à +6% cette année, grâce notamment à la locomotive de l'économie américaine, dopée par les plans de relance.

Le FMI a aussi mis en garde mardi contre les prises de risques excessifs sur les marchés, qui alimentent une survalorisation des actifs.

Les rendements sur les bons du Trésor à 10 ans reculaient nettement, à 1,68%.