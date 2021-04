Wall Street finit dans le rouge après la Fed et avant Apple et Facebook

La Bourse de New York a terminé modestement dans le rouge mercredi après le maintien attendu des taux d'intérêt proches de zéro par la Banque centrale américaine et avant la publication des résultats trimestriels d'Apple et de Facebook.

Selon des résultats définitifs, le Dow Jones, notamment plombé par Boeing et Microsoft, a reculé de 0,48% à 32.820,38 points. Le Nasdaq a lâché 0,28% à 14.051,03 points et le S&P 500 a perdu 0,08% à 4.183,18 points.

"D'une façon générale, rien n'a changé", a commenté Peter Cardillo de Spartan Capital Securities à propos de la réunion de politique monétaire de la Fed. La banque centrale "demeure engagée à continuer à acheter des actifs" comme des bons du Trésor, pour soutenir l'activité et influer à la baisse sur les taux d'intérêt à long terme.

Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, a par ailleurs insisté sur le fait que si l'inflation allait accélérer un peu au-dessus de la cible de 2% à cause de la reprise, ce serait du fait de "facteurs temporaires" et cela ne devrait pas déclencher un mouvement de la Fed sur les taux.

"Je pense quand même que dans les semaines qui viennent, le débat sur l'inflation va commencer à secouer le marché obligataire", a jugé Peter Cardillo.

Mercredi, les rendements sur les bons du Trésor à 10 ans, qui grimpent quand il y a crainte d'inflation, ont au contraire reculé pour se situer autour de 1,60% (-0,86%).

Après la clôture, Facebook a annoncé un quasi-doublement de son bénéfice net au 1er trimestre à 9,5 milliards de dollars. L'action qui avait terminé en hausse de 1,16% à 307,10 dollars à la clôture, grimpait de 4,64% dans les échanges électroniques après la fermeture.

Le géant de l'informatique Apple devait également annoncer ses résultats.

Les acteurs du marché s'apprêtaient par ailleurs à suivre avec attention, dans la soirée, le discours de Joe Biden devant le Congrès.

Le président américain doit présenter un ambitieux plan de 1.800 milliards de dollars pour l'éducation et l'aide aux familles qu'il compte financer en annulant des baisses d'impôts pour les plus riches et en augmentant les taxes sur les revenus du capital pour les Américains les plus fortunés.

"Je pense que ces dépenses vont plutôt être bien accueillies par le marché des actions, mais pas forcément par celui des obligations", a estimé M. Cardillo qui juge que les augmentations d'impôts sur les gains financiers envisagées sont déjà prises en compte par le marché. "Je ne crois pas que cela fasse dérailler le marché ou le moral des investisseurs", a-t-il ajouté.

Parmi les actions du jour, le titre Boeing a pesé sur la baisse de l'indice Dow Jones. Le constructeur aéronautique, qui souffre de la chute du trafic aérien depuis le début de la pandémie, a fait part d'une perte nette de 537 millions de dollars au premier trimestre. L'action a terminé en baisse de 2,89% à 235,46 dollars.

Le constructeur aéronautique a toutefois misé sur le retour des livraisons du 737 MAX et la vaccination contre le Covid-19 pour rebondir.