Wall Street finit en hausse, tentant de prolonger le rebond de la semaine dernière

Un opératrice du New York Stock Exchange, le 24 février 2022Michael M. Santiago

La Bourse de New York a conclu mardi en net rebond, sur fond de stabilisation des prix du pétrole et de tensions sur le marché obligataire liées aux perspectives de hausses des taux d'intérêt.

Selon des résultats définitifs à la clôture, l'indice Dow Jones a avancé de 0,74% à 34.807,46 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a grimpé de 1,95% à 14.108,82 points. L'indice élargi S&P 500 a gagné 1,13% à 4.511,61 points.

"Il semble qu'on ait touché le fond et que le pire est peut-être derrière nous", espérait Maris Ogg de Tower Bridge Advisors, estimant que le marché avait maintenant "pris en compte" l'attitude plus agressive de la Fed vis-à-vis de l'inflation.

Les marchés ont en effet été aux prises avec les commentaires faits lundi par le président de la banque centrale américaine Jerome Powell, qui sont apparus plus bellicistes vis-à-vis de la hausse des prix et de la politique monétaire.

Dans un discours lors d'une conférence à Washington, le patron de la Réserve fédérale (Fed) est apparu encore plus déterminé à relever les taux directeurs rapidement pour contrer l'inflation.

"L'inflation est beaucoup trop forte", a lancé le dirigeant et la Fed "prendra les mesures nécessaires pour un retour à la stabilité des prix".

Il a également laissé la porte ouverte à une augmentation des taux d'un demi-point de base (0,50 point) lors de l'une des prochaines réunions du Comité monétaire de la Réserve fédérale.

"Goldman Sachs s'attend à ce que la Fed relève ses taux sur les fonds fédéraux de 50 points de base lors des réunions de mai et juin – une perspective qui est de plus en plus intégrée par les marchés", a indiqué Patrick O'Hare de Briefing.com.

Mais pour Maris Ogg, vu les incertitudes sur l'économie engendrées par la guerre en Ukraine, la Fed "pourrait attendre après les élections parlementaires américaines" en novembre "avant de se montrer plus agressive" dans ses relèvements de taux.

"Malgré son ton sévère, il se peut que la Fed laisse le marché agir pour elle", a ajouté l'analyste, pointant du doigt la vive progression des taux sur le marché obligataire à la suite du discours musclé du patron de la Fed.

Les rendements sur les bons du Trésor à court terme comme à moyen terme ont rapidement grimpé lundi et la tendance se poursuivait mardi. Le taux sur l'emprunt à 10 ans s'installait au-dessus de 2,37%, un sommet depuis mai 2019.

À la cote, le géant américain des vêtements et chaussures de sport Nike a été salué (+2,23% à 133,09 dollars) après avoir annoncé la veille, après la clôture, des résultats dépassant les attentes des analystes au 3e trimestre.

Ces chiffres, qui sont apparus de bon augure pour le secteur des produits de grande consommation à trois semaines de la saison des résultats d'entreprises, reposent en grande partie sur la hausse des ventes sur le marché nord-américain mais aussi sur un bond des ventes en ligne.

Le cours de l'action Boeing a repris de la hauteur (+2,76% à 191,04 dollars), après la chute de la veille (-3,59%) à la suite de l'accident mortel d'un Boeing 737-800 dans le sud de la Chine avec 132 personnes à bord.

Hormis l'énergie (-0,66%) qui a perdu de l'élan dans le sillage d'un repli des cours du brut, tous les secteurs du S&P ont terminé en territoire positif, les produits de grande consommation en tête (+2,45%) ainsi que les banques (+1,60%), qui profitaient de la hausse des taux d'intérêt.

JPMorgan a grimpé de 2,13%, Wells Fargo de 4,40% et Bank of America de 3,13%.

Les titres du géant chinois de l'e-commerce Alibaba, cotés à New York, ont affiché un accès de vigueur (+11% à 114,99 dollars) après que le groupe a annoncé augmenter son plan de rachat d'actions à 25 milliards de dollars contre 15 milliards de dollars.