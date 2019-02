Wall Street finit en hausse, Trump mise sur un accord commercial "très proche"

Un trader à la Bourse de New York le 13 février 2019Johannes EISELE

Wall Street a clôturé en hausse lundi, le président américain Donald Trump ayant évoqué un accord commercial "très proche" avec la Chine et une possible rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping "pour signer" un compromis.

Selon les résultats définitifs à la clôture, l'indice vedette de la Bourse de New York, le Dow Jones Industrial Average, a gagné 0,23% à 26.091,95 points.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a avancé de 0,36%, à 7.554,46 points.

L'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,12% à 2.796,11 points.

Après plusieurs jours de spéculations sur l'issue d'une trêve entre Pékin et Washington le 1er mars, Donald Trump a mis fin au suspense dimanche en reportant sine die la date butoir à laquelle Washington devait relever les droits de douane supplémentaires sur les importations chinoises.

Concrètement, les Etats-Unis n'imposeront pas à partir du 2 mars de droits de douane de 25% sur 200 milliards de dollars d'importations annuelles de produits chinois, déjà taxés à 10%.

Lundi, il a affirmé que les négociateurs américains étaient "très, très proches d'un accord" lors d'une prise de parole à la Maison Blanche.

L'ensemble de ces éléments sont "le signe qu'un accord est en train d'être scellé" entre les deux puissances, a réagi Peter Cardillo de Spartan Capital.

Cotées à Wall Street, les entreprises chinoises Alibaba et JD.com ont salué la nouvelle donne, avançant respectivement de 3,58% et 0,92%.

- "Roma" ravit Netflix -

Très sensibles à la santé du commerce entre Pékin et Washington, les multinationales Boeing et Caterpillar ont quant à elles gagné 0,67% et 1,97%.

La vigueur de la hausse s'est toutefois un peu émoussée à mesure que la clôture se rapprochait.

"On a assisté en cours de séance à des prises de bénéfices à la veille de la publication de l'indice de confiance des consommateurs ainsi que d'une prise de parole de Jerome Powell devant une commission du Sénat", le patron de la banque centrale américaine, a affirmé M. Cardillo.

Parmi les valeurs du jour, General Electric a annoncé lundi la cession pour 21,4 milliards de dollars de ses activités biopharmaceutiques au groupe industriel Danaher, le premier fait d'armes du PDG, Larry Culp, nommé en urgence il y a cinq mois pour redresser l'entreprise créée il y a 126 ans. Le titre a gagné 6,39%.

Le film "Roma", produit par Netflix (+0,25%), a raflé trois récompenses lors de la cérémonie des Oscars dimanche, mais pas celui du Meilleur film, remporté par "Green Book".

Warren Buffett, un des plus célèbres investisseurs au monde, n'a toujours pas nommé son successeur dans sa fameuse lettre annuelle aux actionnaires mais, à 88 ans, il dit toujours rêver d'une acquisition "éléphantesque". Le titre de sa holding, Berkshire Hathaway, a pris 0,20%.

Bank of America (+0,65%) a indiqué lundi qu'elle allait faire disparaître la marque "Lynch" de ses activités, tournant définitivement la page de la crise financière, à l'époque où la banque américaine avait racheté sa consoeur Merrill Lynch. Bank of America conservera le nom de "Merrill" uniquement pour ses activités de gestion de fortune.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur la dette à dix ans montait à 2,665% vers 21H55 GMT, contre 2,652% vendredi à la clôture, et celui sur la dette à 30 ans à 3,028%, contre 3,016% en fin de semaine précédente.