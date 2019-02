Wall Street finit en ordre dispersé, entre commerce et "shutdown"

Wall Street a fini en ordre dispersé lundi, partagée entre l'optimisme autour de la reprise de discussions entre Pékin et Washington sur le front du commerce, et la crainte d'un potentiel nouveau "shutdown" aux États-Unis en fin de semaine.

Selon les résultats définitifs à la clôture, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, a cédé 0,21% pour finir à 25.053,11 points.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, s'est apprécié de 0,13% pour clôturer à 7.307,90 points.

L'indice élargi S&P 500 a pris 0,07% pour finir à 2.709,80 points.

"Après quasiment six semaines de hausse ininterrompue, les investisseurs misent sur les discussions commerciales comme prochain carburant à la hausse des cours", a réagi Adam Sarhan de 50 Park Investments, ajoutant toutefois qu'ils attendaient "plus de clarté" sur les débats en cours.

À moins de trois semaines de l'issue d'une trêve commerciale fixée par le président américain et durant laquelle aucun tarif douanier supplémentaire n'a été imposé entre la Chine et les États-Unis, le représentant adjoint au Commerce américain, Jeffrey Gerrish, a entamé à Pékin des discussions préliminaires lundi.

Ces tractations doivent précéder des discussions jeudi et vendredi à Pékin entre les chefs des négociateurs: le représentant pour le Commerce Robert Lighthizer et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, côté américain et, côté chinois, le vice-Premier ministre, Liu He, et le gouverneur de la Banque centrale, Yi Gang.

- Blocage -

En parallèle, les indices ont toutefois été un peu affaiblis par la crainte d'assister à un nouveau blocage politique à Washington en fin de semaine.

La Maison Blanche n'a pas écarté dimanche l'éventualité d'un nouveau "shutdown" si aucun accord n'était trouvé d'ici le 15 février avec les démocrates sur le financement du mur que le président républicain Donald Trump souhaite ériger à la frontière avec le Mexique.

"L'horloge tourne rapidement" ont averti les analystes de Charles Schwab, en référence au risque de deuxième blocage politique en quelques semaines.

Un accord avait été trouvé le 25 janvier pour mettre fin à une paralysie partielle des administrations américaines après 35 jours de blocage, un record dans l'histoire des États-Unis.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur la dette à dix ans progressait à 2,652% vers 21H45 GMT, contre 2,634% vendredi à la clôture, et celui à 30 ans à 2,993%, contre 2,980% en fin de semaine dernière.

Parmi les valeurs du jour, la banque d'affaires américaine Morgan Stanley va racheter pour 900 millions de dollars Solium Capital, une société canadienne spécialisée dans la gestion des rémunérations de salariés et dirigeants à base d'actions, effectuant ainsi sa plus grosse acquisition depuis la crise financière. Son titre a perdu 1,47% à Wall Street.

La société Nasdaq a lâché 0,41%. L'opérateur boursier paneuropéen Euronext a fait monter les enchères lundi pour contrer la place financière américaine, et finaliser l'acquisition de la Bourse d'Oslo.

Le géant du streaming Netflix a perdu 0,53%. "Roma", une de ses productions, a triomphé dimanche aux récompenses britanniques du cinéma (Bafta) en remportant les prix du meilleur film et du meilleur réalisateur (Alfonso Cuaron), une confirmation de la place incontournable qu'occupe désormais le groupe dans le cinéma.