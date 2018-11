Wall Street, focalisée sur les élections, finit en hausse

La façade de la Bourse de New York, le 20 août 2018Andrew CABALLERO-REYNOLDS

Wall Street a terminé en petite hausse mardi lors d'une nouvelle séance très attentiste alors que se tenaient aux Etats-Unis les élections de mi-mandat près de deux ans après l'accession de Donald Trump au pouvoir.

Selon les résultats définitifs à la clôture, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, a pris 0,68%, à 25.635,01 points.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a gagné 0,64%, à 7.375,96 points.

L'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,63%, à 2.755,45 points.

Les Américains se pressaient mardi dans les bureaux de vote pour les élections de mi-mandat, deux ans après la victoire de Donald Trump, la participation étant soutenue selon les journalistes de l'AFP.

Signe de la prudence qui a caractérisé la séance à Wall Street dans l'attente des résultats de ce scrutin, les volumes d'échanges se sont inscrits en forte baisse par rapport aux précédentes séances.

"Nous n'avions pas beaucoup de visibilité, cela n'avait pas réellement de sens d'intervenir sur les marchés aujourd'hui", a indiqué Tom Cahill, de Ventura Wealth Management.

Le spécialiste rappelle, comme la plupart des observateurs du marché, que le scénario le plus probable des élections américaines est celui d'un basculement de la chambre des Représentants côté démocrate et d'un Sénat demeurant républicain.

Dans un marché anesthésié par les élections et faute d'information d'envergure mardi, "on sent que les indices continuent à reprendre un peu de force suite à leur sévère chute du mois d'octobre", a observé Bill Lynch, de Hinsdale Associates.

- Réunion de la Fed -

Ces indices avaient lourdement chuté tout au long du mois d'octobre dans un contexte de craintes liées au programme de hausses de taux d'intérêt de la banque centrale américaine (Fed).

"C'est l'évolution naturelle du marché qui a déjà récupéré la moitié de ses pertes depuis le point le plus bas à la fin du mois dernier", a affirmé M. Cahill.

La Fed sera de nouveau au centre de l'attention mercredi et jeudi alors que se réunira son comité de politique monétaire. L'institution dirigée par Jerome Powell ne devrait toutefois pas décider d'augmenter ses taux avant le mois prochain.

Sur le marché obligataire, le taux de la dette à 10 ans des États-Unis montait vers 21H35 GMT à 3,227%, contre 3,201% lundi soir, et celui de la dette à 30 ans à 3,444%, contre 3,428% la veille.

Parmi les valeurs du jour, le titre Thomson Reuters a avancé (+4,69%). Le bénéfice net du groupe au troisième trimestre a reculé de 16%, à 291 millions de dollars, affecté par les coûts de restructuration engagés par le groupe américano-canadien d'informations financières. Mais son bénéfice par action ajusté est supérieur aux attentes.

General Electric a gagné 1,51%. En quête de recettes pour se relancer, le groupe a annoncé mardi vendre son activité d'éclairage, tournant ainsi une page importante de l'histoire de l'entreprise ayant inventé l'ampoule électrique à filament.

Le voyagiste en ligne Booking Holding a bondi de 4,19% après avoir dévoilé des prévisions de croissance supérieures aux attentes des analystes.

Le câblo-opérateur Altice USA, filiale américaine du groupe de Patrick Drahi, a également connu une hausse notable (+7,19%) après la publication de ses résultats trimestriels supérieurs aux attentes.