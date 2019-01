Wall Street, lestée par la Chine, ouvre en forte baisse

Wall Street a ouvert en recul mercredi pour sa première séance de l'année 2019, affaiblie par des indicateurs économiques décevants en provenance de Chine qui faisaient craindre un ralentissement mondial.

Vers 15H30 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average perdait 0,80% à 23.139,71 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, reculait de 0,63% à 6.593,35 points.

L'indice élargi S&P 500 lâchait 0,78% à 2.487,38 points.

Avant les célébrations du Nouvel An mardi, les indices avaient fini en hausse lundi, le Dow Jones prenant 1,15% et le Nasdaq 0,85% -- clôturant toutefois l'année en fort repli en raison des relèvements de taux d'intérêt, et des inquiétudes sur la croissance mondiale: en 2018 le Dow Jones a perdu 5,6%, et le Nasdaq 3,9%, leur plus mauvaise année depuis 2008.

Le pessimisme entourant la croissance après la publication de données économiques mitigées en provenance de Chine continuait mercredi à "alourdir le climat de ce début d'année", ont estimé les analystes de Charles Schwab.

L'activité manufacturière s'est dégradée fin 2018 malgré une légère amélioration de la production, selon l'indice indépendant Caixin.

Ce nouveau signal d'une économie chinoise chancelante, pourtant traditionnellement moteur de l'activité mondiale, avait un peu plus tôt fait plonger les places boursières asiatiques à la clôture, et affectait durement les marchés européens.

Les actions des entreprises chinoises cotées à Wall Street reculaient également, Alibaba perdant 1,55% et JD.com 0,20%.

"La fragilité manufacturière chinoise reflète un ralentissement exacerbé par la guerre commerciale avec les Etats-Unis", a commenté Chris Low de FTN Financial.

Après une année 2018 marquée par l'imposition de lourds tarifs douaniers entre les deux pays, le début de l'année 2019 laissait entrevoir peu de signaux de sortie de crise, hormis des informations de presse en fin de semaine dernière affirmant qu'une délégation américaine se rendrait en Chine pour des discussions pendant la deuxième semaine de janvier.

La multinationale Caterpillar, qui fait figure à Wall Street de baromètre des relations entre les deux pays, a perdu 19% sur l'année 2018.

Les marchés surveillaient également mercredi les avancées sur le front politique, alors que la fermeture partielle des administrations américaines, le "shutdown", affecte le pays depuis le 22 décembre sur fond de désaccords sur le financement d'un mur à la frontière mexicaine.

Le président des Etats-Unis Donald Trump a invité mardi les leaders républicains et démocrates au Congrès à une rencontre pour tenter de mettre fin à la paralysie.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur la dette à dix ans des États-Unis reculait mercredi matin à 2,661%, contre 2,684% lundi à la clôture, et celui à 30 ans à 2,993%, contre 3,015% en fin de semaine dernière.

Parmi les autres valeurs, Tesla, qui s'attache depuis plusieurs mois à accélérer la production de ses véhicules, plongeait de 8,83% après avoir fait part d'un nombre de livraisons de voitures inférieur aux attentes du marché.