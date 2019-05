Wall Street marque le pas, Qualcomm plonge

Wall Street a ouvert en baisse mercredi, effaçant une partie des gains de la veille dans un contexte de tensions toujours vives entre Pékin et Washington et de plongeon du titre Qualcomm après un jugement défavorable.

L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, baissait vers 14H20 GMT de 0,19%, à 25.829,00 points, et l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, de 0,14% à 7.774,52 points.

L'indice élargi S&P 500 reculait de 0,17%, à 2.859,54 points.

La Bourse de New York avait terminé en nette hausse mardi, revigorée après deux séances de baisse par un apparent répit autour du géant chinois Huawei dans l'affrontement commercial auquel se livrent Washington et Pékin: le Dow Jones avait gagné 0,77% et le Nasdaq 1,08%.

"Les tensions commerciales nous font rebrousser chemin", a analysé Patrick O'Hare de Briefing.

Le spécialiste des marchés a cité pêle-mêle des informations de presse évoquant la potentielle interdiction imposée à cinq nouvelles entreprises chinoises de commercer avec des sociétés américaines faute de licence, et l'affirmation par le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin de l'absence de négociations prévues à ce jour avec la Chine.

L'ambassadeur de Chine aux Etats-Unis a également accusé mardi Washington d'avoir à maintes reprises "changé d'avis du jour au lendemain" et, ce faisant, d'avoir fait échouer des accords susceptibles de mettre fin à leur guerre commerciale, dans un entretien à la chaîne de télévision américaine Fox News.

Les marchés étaient dans le même temps affectés mercredi matin par la dégringolade en Bourse de Qualcomm (-9,97%) après qu'un juge en Californie l'a accusé d'avoir "étranglé la concurrence" et l'a condamné pour pratiques anti-concurrentielles dans le domaine des microprocesseurs pour téléphones mobiles.

Dans ce contexte de relative instabilité, les investisseurs attendaient la publication à 18H00 GMT du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale américaine (Fed).

Celui-ci ne devrait toutefois pas apporter de surprise et de déstabilisation majeure étant donné le statu quo de l'institution sur les taux d'intérêt lors de sa réunion.

Mais les courtiers surveilleront tout élément relatif à l'inflation aux Etats-Unis, la Fed ayant affirmé à cette occasion que la faible hausse des prix actuelle était due à des facteurs "temporaires".

Parmi les autres valeurs du jour, le secteur de la grande distribution connaissait de fortes variations après la publication de résultats financiers de plusieurs entreprises: Lowe's chutait de 11,47% et Nordstrom de 9,38%, tandis que Target gagnait 9,52%.

Urban Outfitters, maison mère des magasins de vêtements Urban Outfitters, Anthropologie et Free people, plongeait de 6,59% après la publication de ses résultats trimestriels.

Sur le marché obligataire, le taux sur la dette à 10 ans des Etats-Unis baissait et s'échangeait à 2,402%, contre 2,426% mardi soir.