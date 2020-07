Wall Street monte à l'ouverture au lendemain d'un repli

Un trader arrive au New York Stock Exchange à Wall Street (New York), le 29 juin 2020Angela Weiss

La Bourse de New York montait en début de séance mercredi après avoir enregistré la veille sa première baisse du mois de juillet.

Vers 14H15 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average s'appréciait de 0,65% à 26.058,51 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, prenait 1,15% à 10.463,08 points.

Le S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises de Wall Street, gagnait 0,70% à 3.167,23 points.

Wall Street s'était repliée mardi dans un marché qui avait jusqu'à présent ignoré la flambée des cas de contamination au coronavirus aux Etats-Unis et dans plusieurs autres pays; le Dow Jones avait cédé 1,51% et le Nasdaq 0,86%.

"C'est une de ces semaines où il est difficile de définir une direction", note JJ Kinahan, responsable de la stratégie marchés pour TD Ameritrade.

"Ce genre de marché indécis, sans direction et avec un faible volume pourrait se poursuivre dans les prochains jours alors que les investisseurs attendent le début de la saison des résultats la semaine prochaine", précise M. Kinahan.

Selon les données du cabinet Factset, les analystes s'attendent à une chute de près de 45% des bénéfices des entreprises cotées au S&P 500 au deuxième trimestre.

La situation sanitaire restait par ailleurs critique aux Etats-Unis, où un nombre record de plus de 60.000 cas de contamination au coronavirus a été recensé dans les dernières 24 heures, selon les données compilées par l'université Johns Hopkins.

Toutefois, l'administration Trump, qui a officiellement notifié lundi l'ONU du retrait américain de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), n'envisage pas de fermer à nouveau l'économie du pays.

"Cela serait une très grosse erreur", a ainsi estimé mardi Larry Kudlow, conseiller économique de la Maison Blanche, sur la chaîne d'informations financières CNBC.

"Cela ferait plus de mal que de bien. Et cela porterait atteinte non seulement aux entreprises, mais aussi à tous les secteurs" de l'économie, a ajouté M. Kudlow.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine était en hausse, s'établissant à 0,6611% contre 0,6397% mardi soir.

- Médicament contre Alzheimer -

Parmi les valeurs du jour, le producteur américain d'aluminium et de bauxite Alcoa grappillait 0,09% après avoir dévoilé des résultats préliminaires moins mauvais que prévu pour le deuxième trimestre grâce à des gains de productivité et des économies.

Biogen prenait 5,77%. Le laboratoire américain a annoncé avoir présenté une demande de licence auprès de l'Agence américaine des médicaments (FDA) pour commercialiser l'aducanumab, un traitement contre la maladie d'Alzheimer.

L'entreprise d'équipements médicaux Intersect ENT bondissait de 32,47% après un article de l'agence Bloomberg affirmant que son rival Medtronic (-0,11%) lui avait fait une offre d'achat.

L'assureur National General flambait de 64,63% après l'annonce de son prochain rachat par Allstate (-3,11%) pour quelques 4 milliards de dollars, la transaction devant être conclue en début d'année prochaine.

Facebook prenait 0,14%. Un audit indépendant mené à la demande du groupe a conclu mercredi que le premier réseau social du monde a pris des décisions "problématiques" et "déchirantes" en matière de droits civiques.