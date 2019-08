Wall Street monte à l'ouverture grâce à la remontée des taux obligataires

Wall Street évoluait en légère hausse jeudi, portée par la remontée des taux sur le marché obligataire américain entamée la veille en fin de séance.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, prenait 0,55%, à 26.151,06 points aux alentours de 14H20 GMT.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, gagnait 1,03%, à 7.943,96 points, et l'indice élargi S&P 500 0,90%, à 2.909,91 points.

La Bourse de New York avait clôturé en ordre dispersé mercredi au terme d'une journée marquée par la chute, puis par le redressement, des taux sur la dette américaine: le Dow Jones avait cédé 0,09% et le Nasdaq s'était apprécié de 0,38%.

Jeudi, le taux de référence sur le marché obligataire, celui sur la dette américaine à 10 ans, s'établissait à 1,7602% après être passé sous la barre des 1,6% la veille en cours de séance, une première depuis 2016.

Celui sur la dette à 30 ans remontait également, à 2,2817%.

Les analystes se montraient toutefois prudents face à la remontée de ces taux (et la baisse du prix des obligations) alors que les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, les deux premières économies mondiales, restent vives.

Ils restaient attentifs à l'évolution de la devise chinoise, alors que le yuan avait fortement chuté face au dollar en début de semaine, Washington accusant Pékin de "manipuler sa monnaie".

Cette dépréciation était intervenue après l'annonce par le président américain, Donald Trump, de tarifs douaniers supplémentaires de 10% sur les importations chinoises jusque là épargnées, à compter du 1er septembre.

"Les acteurs du marché font le rapprochement entre la persistance et l'escalade de la guerre commerciale sino-américaine et la chute des rendements obligataires, anticipant que l'économie mondiale va rapidement freiner", a noté Art Hogan, de National Holdings.

"Les banques centrales du monde entier veulent prendre les devants face à ce ralentissement. Beaucoup ont baissé leurs taux directeurs et d'autres semblent prêtes à le faire prochainement", a ajouté l'expert.

Jeudi, la banque centrale des Philippines a réduit ses taux directeurs de 25 points de base (un quart de point de pourcentage) à 4,25%.

Mercredi, l'Inde, la Nouvelle-Zélande et la Thaïlande avaient, contre toute attente, également annoncé des baisses du loyer de l'argent.

L'abaissement des taux des trois Banques centrales avait été mis en avant mercredi par Donald Trump dans une énième série de tweets critiquant la position de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur les taux, qu'il juge trop timorée.

La Fed a toutefois abaissé ses taux d'un quart de point de pourcentage pour la premières fois en 11 ans le 31 juillet.

La Banque centrale européenne (BCE) a, elle, ouvert la voie à une série de remèdes anticrise pour la rentrée allant d'une ou plusieurs baisses de ses taux à une possible reprise de ses rachats de dette.

Les baisses de taux d'intérêt des Banques centrales ont pour but de stimuler le recours au crédit de la part des ménages et des entreprises, en le rendant plus abordable.

Elles sont souvent le signe d'une incertitude sur la santé de la croissance mondiale.

Parmi les valeurs du jour, l'action de Kraft-Heinz dégringolait après l'annonce par le célèbre fabricant de ketchup d'une dépréciation d'actifs de plus de 1,2 milliard de dollars et d'un report de la publication de ses résultats trimestriels. Son titre perdait plus de 13%, tombant à son plus bas niveau historique.

Lyft prenait 3,5%, la société spécialisée dans la réservation de voitures ayant annoncé jeudi prévoir des pertes moins importantes qu'anticipé en 2019.

Le titre de Viacom montait de 2,65%. Le groupe américain de médias, propriétaire de plusieurs chaînes de télévision, a annoncé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.