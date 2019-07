Wall Street ouvre en baisse après des résultats décevants, dont Netflix

La Bourse de New York baissait à l'ouverture jeudi, lestée entre autres par la chute de NetflixJohannes EISELE

La Bourse de New York a débuté la séance en baisse jeudi, lestée par les résultats décevants de quelques grands noms de la cote, dont Netflix, et un regain d'inquiétudes sur les négociations sino-américaines.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, lâchait 0,09% à 27.194,18 points vers 14H05 GMT.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, cédait 0,24%, à 8.165,82 points tandis que l'indice élargi S&P 500 perdait 0,12%, à 2.980,86 points.

Wall Street avait terminé en baisse mercredi, minée par les actions des grandes banques américaines qui ont averti que leurs marges devraient être rognées par la baisse imminente des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed): le Dow Jones avait lâché 0,42% et le Nasdaq 0,46%.

Jeudi, la séance était notamment marquée par la chute du titre de Netflix (-11,14%), le géant de la vidéo en ligne ayant subi un revers inattendu au deuxième trimestre en attirant bien moins de nouveaux abonnés que prévu: 2,7 millions là où il en attendait 5 millions.

L'assureur santé UnitedHealth, membre du Dow Jones, perdait de son côté 1,58% après avoir fait part d'un bénéfice inférieur aux attentes.

Les résultats de Morgan Stanley (+0,30%) et d'IBM (+2,66%) étaient mieux accueillis.

La banque d'affaires est parvenue à dépasser les attentes au deuxième trimestre, en dépit d'une baisse de son bénéfice et de ses revenus sur fond de trou d'air pour les activités de courtage et de conseils aux grandes entreprises.

Même s'il n'est pas parvenu à enrayer la diminution de son chiffre d'affaires pour la période avril-juin (-4,2%), le groupe informatique IBM a aussi présenté des résultats meilleurs que prévu et maintenu ses prévisions pour 2019.

- 'Problèmes difficiles' -

"Les tensions persistantes entre les Etats-Unis et la Chine, illustrées par des informations de presse selon lesquelles les négociations se heurtent aux restrictions sur les technologies de Huawei, pèsent sur l'état d'esprit des investisseurs", remarquent par ailleurs les analystes de Wells Fargo.

Selon le Wall Street Journal, Pékin voudrait que Washington allège les sanctions entourant le géant chinois des télécoms et permette aux entreprises américaines de vendre certains composants à Huawei. Mais aucun consensus n'a encore émergé.

Dans une interview à la chaine CNBC, le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a reconnu qu'il restait des "problèmes difficiles" à résoudre dans les discussions mais qu'elles se poursuivaient. Il devait d'ailleurs s'entretenir au téléphone dans la journée avec le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer et leurs homologues chinois, a-t-il souligné.

Parmi les autres groupes ayant dévoilé leurs chiffres trimestriels, le groupe de ventes en ligne eBay et le cigarettier Philip Morris International s'appréciaient de respectivement 5,32% et 6,97% après avoir fait part des résultats trimestriels dépassant les attentes et avoir relevé leurs prévisions pour l'ensemble de l'année.

Le producteur d'aluminium et de bauxite américain Alcoa est tombé dans le rouge au deuxième trimestre, pâtissant d'une lourde charge liée à la cession d'une participation dans une coentreprise en Arabie saoudite.

Mais hormis ces éléments exceptionnels, Alcoa affiche une petite perte par action de 1 cent, soit mieux que les 13 cents de perte anticipés par les marchés. Son titre prenait 3,40%.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur la dette américaine à dix ans montait un peu, à 2,063% contre 2,045% la veille à la clôture.