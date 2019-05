Wall Street ouvre en baisse, inquiète au sujet de la croissance

La Bourse de New York a débuté la séance en baisse mercredi, de nouveau affectée par la montée des tensions entre Chine et Etats-Unis et les inquiétudes sur la croissance économique.

L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, reculait vers 14H20 GMT de 0,63%, à 25.188,30 points.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, perdait 0,49%, à 7.570,31 points.

L'indice élargi S&P 500 lâchait 0,50%, à 2.788,31 points.

Wall Street avait déjà terminé dans le rouge mardi sous la pression de ces mêmes craintes, qui font vivement reculer les taux d'intérêt américains: le Dow Jones avait reculé de 0,93% et le Nasdaq de 0,39%.

Les investisseurs s'inquiètent de plus en plus des frictions croissantes entre Pékin et Washington, qui pourraient conduire à une nouvelle escalade des droits de douane entre les deux premières puissances économiques mondiales.

Parmi les derniers accrochages en date, le géant chinois des télécoms Huawei, mis récemment sur une liste noire par Washington, a annoncé mercredi saisir la justice américaine pour contester cette décision, tandis que Pékin menace désormais ouvertement de réduire ses exportations de terres rares, des métaux vitaux pour l'industrie des Etats-Unis.

Les marchés craignent que tous ces accrochages finissent par avoir un réel impact sur l'économie et l'activité des entreprises américaines.

- Robert Mueller -

Signe que les investisseurs anticipent un ralentissement de la croissance, les taux d'intérêt américains ont fortement baissé ces derniers jours.

Le taux de référence sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur la dette des Etats-Unis à 10 ans, descendait ainsi encore mercredi à 2,219%, son plus bas niveau depuis 2017.

Les observateurs du marché sont aussi perturbés par les courbes des taux d'emprunt à trois mois et à 10 ans qui se sont récemment inversées, la première passant au-dessus de la seconde. Une telle invesion est généralement considérée comme un indicateur avancé de récession. L'écart entre les deux est désormais le plus large depuis la crise financière.

Face aux inquiétudes lancinantes, "le marché des actions efface une partie des gains qu'il avait engrangés quand les investisseurs anticipaient que la conclusion imminente d'un accord commercial allait faire croître les bénéfices des entreprises", remarque Patrick O'Hare de Briefing.

Signe de la fébrilité des investisseurs, plus prompts à réagir à tout gros titre, les indices ont par ailleurs temporairement creusé leurs pertes quand le ministère américain de la Justice a annoncé que le procureur spécial Robert Mueller allait faire sa première déclaration publique sur l'enquête russe à 15H00 GMT, à Washington.

Sur le front des valeurs, DowDuPont grappillait 0,19% après après avoir annoncé une charge de 800 millions à 1,3 milliard de dollars suite à la fusion de Dow et Dupont en 2017 puis leur séparation en trois entités indépendantes: l'une consacrée à l'agriculture (Corteva Agriscience), l'autre à la chimie de spécialité (DowDupont) et Dow à la science des matériaux.

Les chaînes de vêtements Abercrombie & Fitch et Canada Goose chutaient de respectivement 23,95% et 22,50% après avoir fait part de résultats ou prévisions décevantes dans le sillage de nombreux grands groupes de la distribution.

Parmi les exceptions du secteur, la chaîne de magasins d'articles de sport et de plein air Dick's sporting goods a publié des résultats trimestriels et des prévisions annuelles supérieurs aux attentes. Le groupe lâchait toutefois 0,17%.