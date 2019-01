Wall Street ouvre en baisse, lestée par Caterpillar et Nvidia

La Bourse de New York ouvre en recul lundiBryan R. Smith

Wall Street a ouvert en baisse lundi, affectée par le plongeon des titres de Caterpillar et Nvidia en raison de résultats mitigés, au démarrage d'une semaine particulièrement chargée.

Vers 14H50 GMT, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, perdait 1,46% à 24.376,25 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, reculait de 1,56% à 7.052,95 points.

L'indice élargi S&P 500 cédait 1,21% à 2.632,51 points.

La Bourse de New York avait terminé en hausse vendredi, aidée par un début de saison de résultats d'entreprises encourageant et soulagée par un accord temporaire mettant fin au "shutdown", l'impasse budgétaire dans laquelle se trouvait le pays depuis 35 jours – le Dow Jones avait pris 0,75% et le Nasdaq 1,29%.

Membre éminent de l'indice Dow Jones et baromètre de la santé économique mondiale, le fabricant d'engins de chantier, de construction et agricoles Caterpillar chutait lundi de 8,9% après avoir tablé sur une "hausse modeste" des ventes pour l'ensemble de l'année en cours et un bénéfice par action inférieur aux attentes.

Le groupe a notamment fait part d'une baisse de la demande pour ses engins de construction en Asie-Pacifique, particulièrement en Chine.

"Le recul de la demande chinoise et les taux de change défavorables expliquent le déclin en Asie", ont affirmé les analystes de Briefing. Pékin est actuellement touché par un ralentissement de son économie qui touche par ricochet de nombreux groupes américains.

L'essoufflement économique de ce géant mondial, de plus en plus gêné par la guerre commerciale qu'impose Washington à coups de tarifs douaniers punitifs, a également été cité par le groupe de semi-conducteurs Nvidia pour justifier une baisse de ses anticipations de ses résultats trimestriels. Le titre de ce groupe technologique dégringolait de 17,2% peu après l'ouverture.

Ces nouvelles survenaient alors que des négociateurs américains et chinois se retrouvent mercredi et jeudi à Washington pour tenter de dessiner les contours d'un accord commercial, à un mois de l'expiration de la trêve dans l'affrontement que se livrent les deux premières économies du monde.

Cet événement politique s'ajoutera à de nombreux rendez-vous économiques cette semaine, entre les résultats d'Apple, de Boeing, de Facebook de Microsoft et d'Amazon, une réunion de la Banque centrale américaine (Fed), et un rapport mensuel américain très suivi sur les créations d'emplois vendredi.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur la dette à dix ans reculait à 2,741%, contre 2,759% vendredi à la clôture, et celui à 30 ans à 3,046%, contre 3,066% en fin de semaine dernière.