Wall Street ouvre en forte hausse sur la lancée de la veille

Un opérateur du New York Stock ExchangeSPENCER PLATT

La Bourse de New York démarrait en forte hausse mardi, poursuivant le rebond de la veille: le Dow Jones grimpait de 2,27%, le Nasdaq de 2,82% et le S&P 500 de 2,48% vers 14H00 GMT.

Après un mois de septembre calamiteux, les indices ont entamé octobre sur les chapeaux de roues lundi.

Le Dow Jones a gagné 2,66% à 29.914 points, l'indice Nasdaq a pris 2,27% à 11.500,50 points et l'indice élargi S&P 500, tombé la semaine dernière à son plus bas niveau de l'année, a progressé de 2,59% à 3.747,50 points.

"Le marché a entamé la semaine et un nouveau trimestre par une séance constructive, lundi", se félicitait Art Hogan de B. Riley Wealth.

"La principale raison" du rebond, selon l'analyste, "est qu'on a traversé le pire mois de septembre en deux décennies, les marchés glissant en territoire survendu".

Dans le sillage de la montée des actions, les rendements sur les bons du Trésor se tassaient et le dollar reculait de 1% face à l'euro.

L'indicateur VIX, dit "indice de la peur", qui mesure la volatilité du marché, s'apaisait aussi, passant sous les trente points.

L'humeur positive était aussi portée par le fait que la banque centrale d'Australie a relevé mardi ses taux d'intérêts d'une façon moins forte qu'attendue.

La Banque centrale australienne (RBA) a amené son principal taux directeur à 2,6%, son niveau le plus élevé depuis neuf ans, soit une hausse de 0,25 point, là où les analystes anticipaient une montée de 0,50 point.

Paradoxalement, La remontée des valeurs s'expliquait également par les mauvais indicateurs économiques publiés lundi comme l'activité manufacturière (ISM) tombée en septembre au plus bas depuis plus de deux ans et la chute des dépenses de construction.

Ces mauvaises performances "sont vues comme un élément positif en ce qui concerne la politique monétaire de la Fed", a souligné encore Art Hogan.

Les investisseurs espéraient de nouveau que la Réserve fédérale modère ses tours de vis monétaires si l'économie montre des signes nets de ralentissement.

A la cote, le spécialiste des semi-conducteurs Micron Technologie, qui se targue d'être l'unique fabricant de mémoires basé aux États-Unis, grimpait de 3,10% à 53,33 dollars.

Le groupe a annoncé le projet d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars au cours des vingt prochaines années dans une méga-unité de fabrication à Clay, dans l’État de New York, l'investissement privé le plus important dans l'histoire de cet État. La construction du site, saluée par la Maison-Blanche mardi, démarrera en 2023 et fait partie de la stratégie déjà annoncée par le groupe d'investir massivement aux États-Unis.

Dans le secteur des transports, le constructeur de véhicules électriques Rivian bondissait de 6,55% à 33,86 dollars. Le rival de Tesla a annoncé avoir livré un nombre record de véhicules au 3e trimestre et entend maintenir son objectif de production de 25.000 unités cette année.

L'ensemble des onze secteurs du S&P étaient largement dans le vert, à commencer par les produits de consommation discrétionnaire (+3,23%), les banques (+2,83%) et les actions industrielles (+2,64%).