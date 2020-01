Wall Street ouvre en hausse, attendant les résultats et un accord commercial

La Bourse de New York ouvre en hausse, reprenant sa course aux records à l'orée d'une semaine marquée par le début de la saison des résultats et la signature de l'accord sino-américainJohannes EISELE

Wall Street montait lundi à l'ouverture, reprenant sa course aux records à l'orée d'une semaine riche en événements comme le début de la saison des résultats et la signature de l'accord commercial sino-américain.

L'indice vedette de la Bourse de New York, le Dow Jones Industrial Average, s'appréciait de 0,12%, à 28.859,10 points, vers 15H05 GMT.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, montait de 0,41%, à 9.216,50 points, et l'indice élargi S&P 500 de 0,27%, à 3.274,25 points.

Wall Street avait terminé dans le rouge vendredi après un rapport sur l'emploi aux Etats-Unis en demi-teinte, ce qui n'a pas empêché le Dow Jones de s'afficher en hausse de 0,7% sur la semaine et le Nasdaq de 1,8%, grâce notamment à l'accalmie géopolitique entre les Etats-Unis et l'Iran.

Les indices, qui avaient terminé à des niveaux inédits jeudi, repartaient de l'avant lundi alors que les grandes entreprises de la place new-yorkaise s'apprêtent à dévoiler leurs chiffres trimestriels.

Les grandes banques JPMorgan Chase (-0,04%) et Citigroup (-0,11%) donneront mardi le coup d'envoi officieux de cette saison de résultats.

Selon les estimations des analystes compilées par le cabinet FactSet, les bénéfices par action des entreprises du S&P 500 devraient reculer en moyenne de 2% au quatrième trimestre. Si ces prévisions se confirment, il s'agirait du quatrième trimestre de baisse consécutif pour cet indicateur de référence à Wall Street pour la rentabilité des entreprises.

Toutefois, "au cours des cinq dernières années, les entreprises ont en moyenne dépassé les attentes de 3,6 points de pourcentage", rappelle Nicholas Colas, de DataTrek. Aussi, si les chiffres du trimestre s'inscrivent dans cette tendance, "les bénéfices par action devraient en fait s'afficher en hausse de 1,6%".

Les secteurs qui devraient profiter de la croissance la plus forte sont les services d'utilité publique comme l'électricité, la finance et la santé. Ceux qui devraient le plus souffrir sont l'énergie et les biens de consommations discrétionnaires.

- Nouveau patron chez Boeing -

Les acteurs du marché attendent par ailleurs la signature mercredi de l'accord commercial partiel conclu entre les Etats-Unis et la Chine. Le texte sera alors rendu public dans son intégralité, ce qui permettra d'en connaître les détails.

Ils scruteront aussi les indicateurs sur les prix à la consommation mardi et les ventes au détail jeudi.

Sur le marché obligataire, le taux sur la dette à 10 ans des Etats-Unis montait à 1,851%, contre 1,820% vendredi à la clôture.

Sur le front des valeurs, Boeing s'appréciait de 0,60% alors que son nouveau patron, David Calhoun, prenait officiellement lundi ses fonctions de directeur général.

Parmi ses priorités, détaillées dans une lettre aux employés, figurent le retour en service du 737 MAX en toute sécurité et le rétablissement de la confiance des divers interlocuteurs du constructeur.

Les fournisseurs des secteurs aéronautique et de la défense Woodward (+4,10%) et Hexcel (+8,78%) montaient après avoir annoncé une fusion créant un groupe à 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 16.000 employés

Le fabricant de voitures électriques Tesla poursuivait pour sa part sa montée à des sommets inédits en prenant 5,41%.

Le spécialiste des pantalons de yoga Lululemon gagnait 2,98% après avoir relevé ses prévisions pour le quatrième trimestre dans le sillage d'une bonne performance pendant les fêtes de fin d'année.

Ford reculait de 1,24% alors que ses ventes en Chine ont reculé de 26% en 2019.