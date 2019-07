Wall Street en ordre dispersé, hésitant entre Jerome Powell et Donald Trump

Wall Street évoluait en ordre dispersé après une ouverture en hausse jeudi, à la fois soutenue comme la veille par le ton accommodant du patron de la banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell, mais aussi affaiblie par des propos de Donald Trump liés à la guerre commerciale avec la Chine.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, prenait 0,40%, à 26.967,65 points vers 14H50 GMT, peu après avoir dépassé pour la première fois le seuil des 27.000 points.

L'indice élargi S&P 500 était stable, à 2.993,19 points.

L'indice Nasdaq perdait 0,11%, à 8.193,25 points.

Cet indice à forte coloration technologique avait terminé à un record mercredi à la Bourse de New York, à 8.202,53 points (+0,75%), dans le sillage de l'intervention mercredi de M. Powell, laissant présager une baisse des taux d'intérêt dès la prochaine réunion de l'institution les 30 et 31 juillet. Le Dow Jones avait gagné quant à lui 0,29%.

Mais après s'être à nouveau enflammé à l'ouverture jeudi pour la même raison, le marché réagissait négativement à un tweet du président américain Donald Trump, accusant la Chine ne pas acheter des produits agricoles américains comme Pékin s'y était engagé.

"On ne s'attend pas à un accord immédiat entre les deux pays, pas avant la fin de l'été en tous cas", a pronostiqué Peter Cardillo de la société Spartan Capital.

Les discussions entre Américains et Chinois pour mettre fin à leur guerre commerciale ont été relancées --après un brutal coup d'arrêt en mai-- lors d'un sommet entre M. Trump et son homologue Xi Jinping en marge du G20 d'Osaka fin juin.

- Résultats -

Avant ce énième coup de sang de M. Trump sur les réseaux sociaux, le marché avait réagi à une prise de parole du dirigeant de la banque centrale américaine mercredi, laissant la porte ouverte à une prochaine baisse des taux d'intérêt en dressant un tableau mitigé de l'économie américaine.

Les baisses de taux sont généralement vues d'un bon oeil par les investisseurs car elles facilitent les conditions d'emprunt pour les ménages et les particuliers aux Etats-Unis.

Les indices ont particulièrement avancé après cette intervention car davantage de courtiers tablent désormais sur une baisse de taux plus conséquente qu'initialement anticipé.

Le dirigeant de la Fed s'est également exprimé jeudi devant la commission bancaire du Sénat.

Au rang des indicateurs, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont modestement avancé en juin sur un mois mais davantage que ne l'escomptaient les analystes, selon l'indice des prix CPI publié jeudi par le département du Travail.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur la dette américaine à dix ans se stabilisait, à 2,084% contre 2,061% la veille à la clôture.

Parmi les valeurs du jour jeudi, la compagnie aérienne Delta Air Lines a annoncé des résultats "record" au deuxième trimestre, marqués par un bond de plus de 39% de ses profits, et a dans la foulée relevé ses prévisions annuelles. Son titre prenait 1,60%.

Plusieurs groupes d'assurance bondissaient en Bourse après le renoncement de la Maison Blanche à interdire certains rabais accordés par des laboratoires américains. CVS gagnait 5,38%, UnitedHealth 5,14% et Cigna 12,35%.

Amazon prenait 0,42%. Le géant technologique a annoncé jeudi un plan de formation qui concernera environ un tiers de ses effectifs aux Etats-Unis. Le plan, dont le coût est évalué à 700 millions de dollars et qui s'adressera à 100.000 personnes, survient dans un contexte d'automatisation accrue des fonctions à faibls qualification.

Le groupe de vente de vêtements et accessoires American Eagle Outfitters avançait de 0,05% après avoir annoncé la signature d'un partenariat avec le groupe Green Growth Brands, pour la commercialisation de produits infusés au cannabidiol (CBD), la partie non psychoactive du cannabis, dans 500 de ses boutiques et sur son site internet.