Wall Street ouvre en hausse, le rebond technologique se poursuit

Le New York Stock Exchange (NYSE) à Wall Street (New York), le 31 août 2020Angela Weiss

Wall Street montait jeudi peu après l'ouverture, continuant de profiter du rebond des grandes valeurs technologiques.

Vers 14H15 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, gagnait 0,57% à 28.099,32 points.

Le Nasdaq montait de 1,27% à 11.282,79 points et l'indice élargi S&P 500 prenait 0,69% à 3.422,27 points.

La Bourse de New York était repartie de l'avant mercredi après trois séances de baisse notamment marquées par la dégringolade de plusieurs géants de la Silicon Valley: le Dow Jones avait progressé de 1,60% et le Nasdaq s'était apprécié de 2,71%.

"Ce que tout le monde attend de voir, c'est si le marché boursier ressent le besoin de poursuivre son mouvement de rebond", avance Patrick O'Hare de Briefing.com.

"Pour le moment, les choses se présentent plutôt bien pour les entreprises avec une énorme capitalisation boursière et pour le Nasdaq. Comme on le voit, la situation a l'air plutôt correcte sur l'ensemble du marché", poursuit-il.

Déjà en hausse la veille, Apple (+1,52%), Amazon (+2,02%) ou encore Tesla (+6,52%) évoluaient dans le vert en début de séance.

Toutefois, selon Art Hogan de National Securities, "il reste de nombreux facteurs à court terme qui pourraient rendre les investisseurs nerveux et le marché volatil".

L'expert mentionne notamment la guerre technologique entre les Etats-Unis et la Chine, les nombreuses incertitudes autour de l'élection présidentielle américaine de novembre ainsi que la rentrée scolaire menacée par les risques de propagation du nouveau coronavirus.

"Il est probable que la volatilité soit la norme et non l'exception cet automne, avec un nombre égal de vents contraires et de vents favorables", estime M. Hogan.

Au rang des indicateurs, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont restées stables aux Etats-Unis par rapport à la semaine précédente, mais sont supérieures aux attentes des analystes, selon les chiffres publiés jeudi par le département du Travail.

Du 30 août au 5 septembre, 884.000 personnes se sont inscrites au chômage, comme la semaine précédente, les données ayant été revues à la hausse. Les analystes tablaient sur 813.000 nouvelles demandes.

- Une femme pour diriger Citigroup -

Parmi les autres valeurs du jour, Citigroup montait de 1,74%. La banque américaine a annoncé jeudi que son actuel directeur général Michael Corbat allait prendre sa retraite en février 2021 et serait alors remplacé par l'actuelle directrice de la division banque au grand public Jane Fraser, qui va devenir la première femme à diriger une grande banque américaine.

J.C. Penney grimpait de 15,04%. La célèbre chaîne américaine de vêtements, qui s'était déclarée en faillite en mai, devrait être partiellement sauvée par les propriétaires de centres commerciaux Simon and Brookfield, évitant 70.000 licenciements, ont rapporté mercredi des médias américains.

AstraZeneca (+0,91%) se reprenait un peu après sa baisse de la veille. Le groupe pharmaceutique, partenaire industriel de l'université britannique d'Oxford, a annoncé plus tôt dans la semaine une pause dans les essais cliniques de son vaccin expérimental contre le Covid-19 après l'apparition d'une "maladie potentiellement inexpliquée", sans doute un effet secondaire grave, chez un participant.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine progressait à 0,7115% contre 0,7001% mercredi soir.